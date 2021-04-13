Строителям арендного жилья снизят налоги, но таких пока нет

В Свердловской области подготовлен законопроект, который освобождает от уплаты налога на имущество организаций предпринимателей, которые построили и сдали свердловчанам в аренду не менее 2400 кв. м жилья.

Как сообщили в пресс-службе заксо, проект документа уже одобрен комитетом по бюджету. Принятие закона не приведет к появлению выпадающих доходов областного бюджета, так как пока в регионе отсутствуют проекты по строительству арендного жилья.

Вместе с тем спикер Людмила Бабушкина в очередной раз отметила, что «строительство арендного жилья для молодых семей, льготных категорий граждан, бюджетников могло бы стать одним из способов решения задачи по улучшению жилищных условий наших граждан».

Как уже сообщал «Новый День», впервые о строительстве жилья такого типа свердловские чиновники заговорили еще в 2013 году. Тогда обитатели «белого дома» признали, что для строительства арендного жилья так, чтобы оно было выгодно и застройщику, и конечному потребителю, нет условий. В частности, об этом нашему агентству говорил тогдашний глава регионального кабмина Денис Паслер. Он отметил, что требуется снижение налоговой нагрузки (на имущество) для инвесторов таких проектов, снижение стоимости земельных участков под строительство доходных домов. Первый пилотный проект – строительство двух арендных домов в Каменске-Уральском – так и не был реализован. Добавим, тогда речь шла о жилье экономкласса.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 13.04.21

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