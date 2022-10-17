На Урале вводят налоговые льготы для развития корпоративного арендного жилья

В Свердловской области уточнят определение для получателей налоговых льгот, строящих арендное жилье в Свердловской области. Теперь на льготы смогут претендовать компании, которые сдают жилье не только физическим, но и юридическим лицам. Их освободят от уплаты налога на имущество организаций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект сегодня был одобрен сразу в трех чтениях комитетом по бюджету, финансам и налогам. Документ депутатам представила замминистра экономики области Татьяна Гладкова. По ее словам, принятие закона будет способствовать развитию в регионе рынка арендного жилья, в том числе – корпоративного.

Депутат Алексей Дронов задал вопрос, кто конкретно сможет претендовать на эту льготу, так как до сих пор сфера арендного жилья в Свердловской области почти не развивалась. Чиновница назвала в качестве потенциально заинтересованной компании Дом.рф.

Как уже сообщал «Новый День», в апреле 2021 года в Свердловской области был принят закон, который освободил от уплаты налога на имущество организаций компании, которые построят и сдадут свердловчанам в аренду ЖК площадью не менее 2400 кв. м. В 2021 году принятие закона не привело к появлению выпадающих доходов областного бюджета, так как подходящих проектов еще не было.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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