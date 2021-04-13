Пассажиры «Уральских авиалиний» смогут сдать купленные билеты в Турцию без штрафов

Авиакомпания «Уральские авиалинии» дала разъяснения по возврату билетов после закрытия авиасообщения с Турцией. Пассажиры, имеющие на руках билеты с вылетом в период с 15 апреля по 1 июня, могут оформить вынужденный возврат без штрафа. Аналогичный механизм применялся во время отмены рейсов в начале пандемии.

Для возврата билетов нужно обратиться по месту их приобретения. Если покупка была на сайте, в мобильном приложении или через колл-центр, то необходимо заполнить заявку в разделе «обратная связь» на сайте авиакомпании. Если билеты покупались в кассах, то нужно обратиться туда же. При покупке билетов на чартерные рейсы – к туроператору.

«О порядке возвращения российских граждан из Турции и о графике вывозных рейсов будет сообщено дополнительно», – добавили в пресс-службе авиакомпании.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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