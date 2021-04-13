В шиномонтажках начинают выстраиваться очереди

В Екатеринбурге уже несколько дней держится не по-апрельски жаркая погода. Многие автомобилисты по устоявшейся традиции ждут майских праздников, чтобы записаться на шиномонтаж. Но уже сейчас достаточно желающих сменить резину – в автосервисах «разбирают» ближайшее время записи.

Так, в одной из сетевых шиномонтажек на Бакинских Комиссаров полностью расписан сегодняшний день, есть пара окон на завтра и пять на четверг. В сервисе другой сети, который находится на улице Щорса, единственное место – после 9 часов вечера 17 апреля. Ближайшая дата записи в сервис на Шейнкмана – 23 апреля. Точка на 40 лет Комсомола предлагает запись на вечер 16 апреля. В нескольких сервисах сообщили, что у них живая очередь и «придется подождать».

Между тем, синоптики предупреждают, что морозы еще могут вернуться. «Апрель – месяц переходный, поэтому колебания и возвраты холодов могут быть. Это тепло, скорее всего, закончится в выходные дни, температура понизится и может быть даже мокрый снег. Тепло пока не очень надежное», – комментировала ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. В выходные по ночам ожидается минусовая температура, в субботу днем – до -1 °C.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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