Ушел из жизни бывший вице-спикер областной думы и секретарь обкома КПРФ

В Свердловской области на 76-м году жизни скончался бывший первый секретарь обкома КПРФ, экс-депутат Свердловской областной думы Владимир Краснолобов.

Об этом сообщили в пресс-службе заксо. «Мы помним Владимира Павловича как человека ответственного, трудолюбивого, обладающего огромным жизненным и политическим опытом. При отстаивании своих позиций он всегда был предельно принципиален и честен. Владимир Павлович принадлежал к той исключительной когорте людей, которые внесли значительный личный вклад в общественно-политическую жизнь Среднего Урала», – говорится в некрологе, подписанном спикером заксо Людмилой Бабушкиной.

Как уже сообщал «Новый День», Владимир Краснолобов возглавил областное отделение КПРФ в 2005 году и работал на этом посту до 2010 года. В октябре 2006 года он был избран депутатом облдумы, в 2010 году – переизбран. С марта 2010 года по декабрь 2011 года занимал пост вице-спикера облдумы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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