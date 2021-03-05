Редакция «Нового Дня» продолжает вспоминать историю политических партий в Свердловской области XXI века. В первых двух выпусках мы вспомнили, как создавалась и развивалась на Урале нынешняя партия власти – «Единая Россия». Сегодня речь пойдет о преемниках КПСС, многие из которых слишком буквально понимают знаменитую фразу Ленина: «Прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться».

Первым в истории руководителем свердловского отделения КПРФ еще в 1990-х годах стал последний секретарь обкома КПСС Владимир Кадочников. Он дважды, в 1995 и 1999 году, баллотировался на пост губернатора Свердловской области, и дважды занял четвертое место. Отметим, в 1999 году в губернаторской кампании попыталось участвовать и более радикальное крыло свердловских коммунистов – РКРП во главе с Нязипом Сарваровым. Но их кандидат не смог набрать нужное для регистрации число подписей избирателей в свою поддержку и призвал сторонников голосовать либо за Владимира Кадочникова, либо против всех. В первом туре губернаторских выборов кандидат от КПРФ набрал 9,64% голосов избирателей. В октябре 2000 года Владимир Кадочников был переизбран на должность первого секретаря обкома.

Но с 2001 года гораздо более активным в СМИ был секретарь обкома по идеологии Владимир Краснолобов. Например, в августе, к 10-летию ГКЧП, он прокомментировал это событие следующим образом: «В самом начале мы их приняли с воодушевлением, – вроде бы нормальные мужики, а потом оказалось – трусы, хотя мысли их были правильны», – сказал он. По словам Краснолобова, в 1991-м руководители ГКЧП Янаев, Крючков, Пуго, Язов испугались и бросили миллионы трудящихся на произвол судьбы. «Они предали народ, в то время как начатое дело надо было довести до конца», – сказал он. В том же году Краснолобов вступил в полемику с Павлом Крашенинниковым – ныне единороссом и председателем комитета Госдумы по законодательству, а тогда – лидером свердловского Союза правых сил. Поводом стала «Черная книга коммунизма», которую правые собиралась распространять в школах Свердловской области.

Также в 2001 году свердловский обком КПРФ заявил, что может в судебном порядке получить в свою собственность здания «белого дома», театра эстрады и академии госслужбы. Это было связано с тем, что в ноябре 1992 года Конституционный суд РФ отменил постановление президента Бориса Ельцина об аресте всего имущества КПСС. А поскольку в уставе Свердловской областной организации КПРФ было записано, что она является правопреемником Свердловского обкома КПСС, коммунисты решили отсудить те здания, которые до 1991 года принадлежали партии. В здании областного правительства ранее размещался Свердловский обком КПСС, в здании театра эстрады – Дом политпросвещения, в здании академии госслужбы – Высшая партийная школа. Но слова остались словами.

В сентябре 2002 года в среде свердловских коммунистов начался первый раскол. Депутат областной думы Вячеслав Тепляков, избранный в палату по спискам КПРФ, был отстранен от должности первого секретаря екатеринбургского обкома партии. Официальная причина – несоответствие занимаемой должности. Так, во многом благодаря поддержке Теплякова, в декабре 2001 года прогубернаторскому большинству в областной думе удалось ввести в устав области поправку, разрешающую Эдуарду Росселю баллотироваться на третий срок.

В апреле 2004 года случился новый скандал: ряд районных ячеек взбунтовались против руководства областной организации и потребовали отставки первого секретаря Владимира Кадочникова и еще нескольких членов обкома. Повод – «пособничество раскольнической деятельности группы Семигина – Потапова». Причиной скандала стало участие делегации из 14 членов свердловского обкома КПРФ во главе с Владимиром Кадочниковым в «Конгрессе патриотов России». Это было мероприятие, на котором собрались представители самых разнообразных организаций левого толка – блока «Родина», движения «Трудовая Россия», Партии пенсионеров. Его организовал депутат Госдумы от фракции КПРФ Геннадий Семигин, на тот момент – главный «внутренний враг» руководства компартии, сегодня – бывший лидер «Патриотов России», слившихся со «Справедливой Россией».

Несмотря на это, в мае 2004 года Владимир Кадочников вновь был избран первым секретарем свердловского отделения КПРФ. Секретарями обкома также стали депутат Госдумы Николай Езерский и секретарь по идеологии прошлого состава обкома Владимир Краснолобов.

Но уже в июле 2004 года газета «Советская Россия» сообщила, что Владимир Кадочников освобожден от занимаемой должности. Смещение Кадочникова и еще нескольких руководителей региональных обкомов КПРФ произошло после того, как они приняли участие в альтернативном съезде КПРФ. Дело в том, что 3 июля в Москве параллельно прошло сразу два коммунистических съезда. Двое из троих делегатов Свердловского отделения КПРФ (Владимир Кадочников и Галина Тюнякина) приняли участие в работе съезда под руководством Геннадия Семигина, на котором Геннадий Зюганов был отправлен в отставку, а на его место был избран губернатор Ивановской области Владимир Тихонов. А на «правильном» съезде КПРФ, где Геннадию Зюганову удалось сохранить свои полномочия, из свердловчан присутствовал только депутат Госдумы Николай Езерский, который сразу почувствовал за очередным расколом «руку Кремля».

В том же 2004 году 7 Ноября на государственном уровне утратил статус всенародного праздника. Свердловские либерал-демократы по этому поводу решили провести шествие под лозунгом «7 Ноября – День скорби». Коммунисты же в тот же день собрались на праздничный митинг. «Предполагаю, что со стороны представителей ЛДПР начнутся крики, оскорбления, возгласы. Но до драки не дойдет – у нас там будет служба безопасности», – заявил тогда Владимир Краснолобов. Партийному функционеру было обидно, что ЛДПР митингует против 7 Ноября. «Председатель свердловского отделения ЛДПР Владимир Таскаев – мой хороший друг. Когда-то он был комсомольцем, а я вторым секретарем горкома КПСС в городе Богдановиче – можно сказать, что мы его вырастили, дотянули до главного инженера одного из предприятий Богдановича, а он теперь коммунистам вот такой монетой платит!» – с упреком в голосе сообщил тогда Владимир Краснолобов.

Забавный казус произошел в марте 2005 года. Глава Ульяновской области Сергей Морозов обратился к Эдуарду Росселю и другим губернаторам России с предложением передать в его частную «коллекцию» все памятники Ленину, стоящие в их городах. По мнению господина Морозова, из памятников мог бы получиться отличный «музей под открытым небом». Но свердловские коммунисты возмутились: «У нас памятники на дороге не валяются! Мы никогда ничего не отдадим! Это новые русские готовы все отдать что угодно – и Ленина, и собственную родину в придачу, а здравомыслящие люди борются за историю! Если только губернатор решит отдать памятник Ленину – коммунисты восстанут!» – с негодованием заявил секретарь по идеологии свердловского отделения КПРФ Владимир Краснолобов.

Но уже в сентябре свердловскому обкому КПРФ стало не до памятников. Он был распущен. Организатором скандала в рядах свердловских коммунистов назвали бывшего секретаря горкома Екатеринбурга Вячеслава Теплякова. По словам членов компартии, именно он натравил на руководство местного обкома президиум ЦК КПРФ. «Это его возня. Он по 40-50 жалоб в Москву посылал. Жаловался, что руководство региональной ячейки плохо боролось с «семигинщиной», что слишком долго тянули с изгнанием раскольника Кадочникова из рядов КПРФ, и даже, что с губернатором плохо боролось», – рассказал «Новому Региону» депутат Госдумы Николай Езерский.

10 октября 2005 года первым секретарем обкома стал Владимир Краснолобов, как кандидат, формально не поддерживающий ни одну из сторон, участвующих в конфликте. Заместителями Краснолобова стали первый секретарь обкома комсомола Людмила Журавлева и первый секретарь новоуральского горкома КПРФ Дмитрий Шадрин. Вторым секретарем стал первый секретарь Чкаловского райкома Николай Алянич. Но «покой им только снился»: в ноябре коммунистам пришлось отбиваться уже от администрации губернатора Росселя.

Поводом для претензий к красным стала распространенная в СМИ информация о том, что единственный представитель КПРФ в областной думе Вячеслав Тепляков, выражая общее мнение своих однопартийцев, не будет голосовать по вопросу утверждения Эдуарда Росселя на посту губернатора. «Якобы решение о том, что коммунисты против назначения Росселя, было принято на заседании бюро обкома КПРФ 18 ноября. Но на самом деле нами было принято совсем другое решение! Просто наш пресс-секретарь Елена Кукушкина все перепутала, – возмущался Владимир Краснолобов. – Мы приняли решение о том, чтобы поручить Теплякову выступить на расширенном заседании парламента против самой системы назначения губернаторов, а вовсе не против Росселя. Он, правда, так и не выступил, поскольку на бюро его не было, а мы не смогли ему передать наше поручение». Несмотря на оправдания, уже в феврале 2006 года фракция КПРФ в свердловской облдуме перестала существовать: Тепляков из нее вышел, а Владимир Кадочников и его товарищ Валерий Новоселов давно были исключены из партийных рядов с формулировкой «за нарушение устава».

К осенним выборам в облдуму коммунисты решили подготовиться серьезно. На одной из предвыборных конференций Краснолобов внезапно появился в компании депутата ППЗС от «Единой России» Андрея Альшевских, который заявил нашему агентству: «Я езжу по местным отделениям и знакомлюсь с внутрипартийной ситуацией. Я помню, к чему привела однопартийная система в СССР. И наблюдая в наше время нечто подобное, только с участием «Единой России», я хочу бороться за развитие многопартийной системы. Мои намерения по отношению к КПРФ серьезны, – сообщил «Новому Региону» Андрей Альшевских. – Скажу по секрету, я уже встречался с Зюгановым. Проговорили с ним около полутора часов. Наши взгляды во многом схожи. Много точек соприкосновения. Я готов предложить КПРФ все свои активы и весь свой опыт». С помощью Альшевских осенью в облдуму прошел только один коммунист – первый секретарь обкома Краснолобов.

На декабрьских выборах в Госдуму 2007 года КПРФ получила только один мандат. «Езерский сам финансирует предвыборную кампанию, поэтому, естественно, что мандат уходит ему», – отметили в партии.

В марте 2008 года после очередных выборов в облдуму там появилось два новых депутата-коммуниста: Андрей Альшевских и Георгий Перский. С учетом уже работающего там Краснолобова появилась возможность сформировать фракцию (для этого было необходимо как минимум три депутата).

21 февраля 2009 года свердловские коммунисты организовали беспрецедентную акцию с участием граждан старшего поколения. Пенсионеры, пришедшие на митинг, посвященный протесту против монетизации льгот, на 3 часа перекрыли автомобильное и трамвайное движение на одной из центральных развязок города. По данным очевидцев, у Дворца молодежи собралось около 2 тысяч человек, по словам лидера свердловских коммунистов Владимира Краснолобова, – около 5 тысяч. Успокаивать пенсионеров приехали председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров, а затем прокурор области Юрий Пономарев.

В сентябре 2009 года свердловское заксобрание собралось переезжать в новое, специально построенное для него здание рядом с «белым домом». Отказался только один депутат. Член фракции КПРФ Андрей Альшевских заявил, что не поедет в новый дом, пока Счетная палата не проведет полную проверку расходования бюджетных средств на его строительство (впрочем, в старом здании депутат не задержался).

Ноябрь 2009 года коммунисты посвятили «перемигиванию» с новым губернатором Александром Мишариным. Публично они не поддержали его кандидатуру, но и никаких негативных заявлений не сделали. «Это как бы подмигивание Мишарину – «ты понимаешь, мы тебя всегда если надо поддержим, мы за тебя, но на людях мы как бы оппозиция». До чего стороны доподмигиваются, пока непонятно», – прокомментировал политолог Эдуард Абелинскас.

В декабре фракция КПРФ в облдуме увеличилась с трех до четырех человек: к ним перебежал из Российской партии пенсионеров депутат Евгений Артюх.

А уже в марте 2010 года фракция КПРФ разделилась ровно пополам. Раскол вызвало обсуждение вопроса о выдвижении кандидата от фракции на пост вице-спикера облдумы. Данный вопрос был согласован с ЦК партии, и федеральное руководство «левых» рекомендовало выдвинуть на эту должность предпринимателя Владимира Конькова, который проспонсировал мартовскую предвыборную кампанию. Однако лидер регионального отделения и глава фракции КПРФ Владимир Краснолобов также положил глаз на престижную должность, и 23 марта стороны предельно четко обозначили свои позиции. За Конькова проголосовали Коньков и Артюх, а за Краснолобова – Краснолобов и Альшевских. Пятый член фракции, Георгий Перский, в это время отдыхал в районе Персидского залива. Вопрос разрешился на пленарном заседании 6 апреля – единороссы поддержали Краснолобова. Но пост обошелся ему дорого: за нарушение воли ЦК Краснолобов получил строгий выговор (за дальнейшие нарушения дисциплины последовало бы исключение из партии). Из-за выговора он не мог быть переизбран на пост персека. В сентябре 2010 года эпоха Краснолобова в свердловской ячейке КПРФ закончилась. Отделение возглавил частный юрист из Новоуральска Дмитрий Шадрин.

Продолжение следует

Екатеринбург, Елена Владимирова

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