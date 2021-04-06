Сегодня мы завершаем историю регионального отделения ЛДПР. За последние 10 лет оно столько раз меняло руководство и светилось в разнообразных скандалах, в том числе – с криминальным оттенком, что эксперты прочат ей печальное будущее.

Внутренние склоки и внешние проверки

С начала выборного 2011 года у руля СРО ЛДПР встал молодой партиец Михаил Козырев. А уже в марте начались скандалы. Депутата областной думы Кирилла Баранова исключили из партии. Поводом стало имеющееся в отношении него уголовное дело по поводу якобы поддельного диплома о высшем образовании. Правда, сам Баранов исключение не признал и из фракции не вышел, так как это означало бы для него потерю мандата.

Другого депутата облдумы от ЛДПР, Юрия Баланова, прокуратура Свердловской области заподозрила в отсутствии российского гражданства. Основанием для такого предположения послужило то, что якобы Баланов не проживал постоянно на территории России на момент вступления в силу закона «О гражданстве Российской Федерации» 6 февраля 1992 года. Сам Баланов объяснил это происками куратора ЛДПР по УрФО Владимира Таскаева.

2 августа, не проработав и года, Михаил Козырев ушел с поста координатора СРО ЛДПР. По рекомендации высшего совета партии на эту должность был назначен Константин Субботин. После этого в отделении стали ждать ревизоров из столицы, возможно, даже самого Жириновского. Поводом для возросшего интереса партийного руководства к региону стали скандалы с депутатами Барановым и Балановым и некоторые кадровые перестановки в руководстве свердловского отделения ЛДПР.

В сентябре партия определилась с кандидатами в Госдуму. Было решено создать две региональные группы. Первую из них возглавил Владимир Таскаев, вторую – Константин Субботин. Они в декабре 2011-го и прошли в парламент. В том же месяце прошли выборы в заксобрание области. Во фракцию ЛДПР вошли четверо: Максим Ряпасов, Михаил Зубарев, Игорь Торощин и Денис Сизов. Вскоре после выборов в отделении снова сменилось руководство: депутата Госдумы Константина Субботина сменил лидер фракции ЛДПР в заксо, бывший спецназовец Максим Ряпасов.

«Тупое население» от Жириновского и новые рокировки

В январе 2012 года, перед президентскими выборами, в Рунете неожиданно всплыла полутораминутная вырезка из интервью с Жириновским, снятым много лет назад. Эти слова многие уральцы не простили ему до сих пор: лидер ЛДПР заклеймил всех жителей региона, назвав их «тупыми» и «дебилами». «Ельцин – тупой. Это Урал. Урал... Там огромное количество залежей под землей. Это кладовая страны. Там огромное магнитное поле. Там вообще тупое население. Там дебилы живут. От Перми до Екатеринбурга – страшное, дебильное население. Оно может быть здоровым, но если взять его по интеллекту, оно тупое – до упора. С ним разговариваешь, а перед тобой пермяк стоит, тупо смотрит, и понятно, что это уже не Ленинград, не Саратов. Я же это все вижу со стороны. Вы поймите, я 40 лет езжу по стране, более тупого населения, чем на Урале, – нет. И вот там – родился Ельцин», – заявил Владимир Вольфович.

На мартовских выборах президента свердловские избиратели припомнили ему эти слова, отдав только 5,2% голосов – меньше, чем Зюганову, Прохорову и Миронову.

В мае 2012 года в Свердловской области появился новый губернатор – Евгений Куйвашев. Фракция ЛДПР без проблем проголосовала за его утверждение. Однако через полгода, в декабре 2012-го, прямо на заседании заксо лидер фракции ЛДПР Максим Ряпасов сложил с себя депутатские полномочия. Свою позицию он объяснил нежеланием работать в существующей системе власти в регионе, заявив, что область неизвестно кем и неизвестно как управляется. Его место в заксо занял Денис Носков. Он же выдвинулся на выборы мэра Екатеринбурга от ЛДПР в 2013 году, но проиграл Ройзману.

В сентябре 2013-го Владимир Жириновский, по-видимому, изменил свое отношение к уральцам и предложил перенести столицу в Екатеринбург. «Мы наберем (в органы госвласти, – прим. ред.) новых людей, – пообещал политик. – Первым полечу». Он также пообещал избавиться от Евгения Ройзмана. «Никаких Ройзманов там не будет. И сейчас он никаким мэром не будет. Это уголовник, в тюрьме сидеть им всем», – заявил лидер ЛДПР, но просчитался: Ройзман стал мэром Екатеринбурга всего через несколько дней после этих слов.

Дело Таскаева

В новогодние каникулы 2013 года в машине депутата Госдумы Владимира Таскаева инспектор государственного охотничьего заказника «Богдановичский» обнаружил охотничьи ружья, а также две туши незаконно добытых косуль. По предварительной версии, депутат охотился без лицензии и на территории заказника – а это уголовное преступление. Впрочем, в силу его депутатского статуса инспектору пришлось Таскаева отпустить. О том, как развивались события в заказнике 2 января, в интервью «Новому Региону» рассказали местные инспекторы.

Интервью егерей

11 января по факту отстрела косуль в Богдановичском заказнике было возбуждено уголовное дело. «Партия ЛДПР не будет против привлечения депутата ГД Владимира Таскаева к ответственности за браконьерство», – заявил пресс-секретарь Жириновского Юрий Рыжов. В марте глава СУ СКР по Свердловской области Валерий Задорин заявил журналистам, что «факт совершения преступления в деле о браконьерстве с участием депутата Госдумы Владимира Таскаева находит свое подтверждение». В июле Следственный комитет России поддержал ходатайство свердловских следователей о лишении Владимира Таскаева депутатской неприкосновенности. Но потом дело застопорилось.

В октябре 2014-го журналисты заподозрили, что волокита с уголовным делом о VIP-охоте вскоре может привести к тому, что материалы придется сдавать в архив. На протяжении года СМИ слышали от СКР одну фразу: «Никаких новостей, к сожалению, нет». А незаконная охота, согласно статье 258 УК РФ, считается небольшим по степени тяжести преступлением, и максимальный срок привлечения к ответственности – два года (то есть до 2 января 2015 года). А в декабре 2014 года партия вновь выразила Таскаеву свое доверие, опять сделав его руководителем реготделения, правда, с приставкой «и.о.».

Кадровая чехарда и новые уголовные дела

В начале марта 2015-го координатора отделения сменили снова: Таскаева сменил его помощник Алексей Нежданов. Но и он продержался меньше года. 2 ноября и.о. координатора сроком на один месяц был назначен Иван Обухов. Алексей Нежданов написал заявление об уходе по собственному желанию по причине низких результатов работы регионального отделения. Все с этим согласились, и 10 членов координационного совета единогласно проголосовали за. По вопросу назначения Ивана Обухова, имя которого в городе ассоциируется со скандально известной овощебазой № 4, единства не было. Против высказался депутат заксо Денис Носков, который поинтересовался у Обухова, имеет ли тот отношение к каналу поставок кокаина на четвертую овощебазу из Эквадора. Обухов ответил отрицательно.

Но уже 11 ноября дома у Ивана Обухова прошли обыски. Как выяснилось, речь идет об уголовном деле о мошенничестве с земельными участками в Сысертском районе. Потерпевшим по делу проходил известный бард Александр Новиков. 13 ноября Обухов ушел с поста регионального координатора ЛДПР. На вопрос, связана ли отставка с обысками у него дома, Обухов отвечать отказался, заявив, что из партии и политики уходить не намерен и остается «самым верным элдэпээровцем».

В январе выборного 2016 года в свердловском отделении снова сменился координатор. По решению высшего совета партии региональную ячейку возглавил депутат Госдумы РФ от Нижегородской области Александр Курдюмов. А в марте экс-координатор Иван Обухов был заключен под стражу на полтора месяца – до 9 мая. Впоследствии арест ему продлили, а в октябре уголовное дело о мошенничестве ушло в суд. 24 ноября 2017 года Обухов и его сообщники были приговорены к трем годам колонии.

Что касается выборов в Госдуму 2016 года, то самый известный жириновец Урала, Владимир Таскаев, не попал даже в предвыборные списки. Депутатами стали Игорь Торощин и Данил Шилков. В заксо в том же году были избраны четверо: Михаил Зубарев, Кирилл Некрасов, Павел Мякишев и Александр Коркин.

В декабре снова сменился руководитель отделения – им стал Антон Гусев. В 2017 году депутат Госдумы Игорь Торощин баллотировался от ЛДПР в губернаторы, но занял только четвертое место, получив 5,4% голосов. В 2018-м ЛДПР штурмовала Екатеринбургскую гордуму и получила три депутатских кресла, которые достались Антону Гусеву, Григорию Вихареву и Дмитрию Николаеву.

Некоторое время в стане ЛДПР все было спокойно – по крайней мере, внешне. Но в июле 2020 взорвалась бомба: депутату заксо Александру Коркину было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По версии следствия, осенью 2019 года он случайно застрелил на охоте екатеринбуржца Сергея Титова. Дело находится в суде, очередное заседание намечено на 12 апреля. Однако родные погибшего опасаются, что получится так же, как с делом о браконьерстве Таскаева – материалы сдадут в архив. Срок давности истекает в сентябре этого года.

В конце марта 2021 года ЛДПР покинул лидер ее фракции в свердловском заксобрании Михаил Зубарев. Депутат опроверг предположения СМИ о том, что он вот-вот перейдет в другую партию, и пока своих планов не раскрывает. Сразу после этого вновь сменился руководитель отделения. Новым координатором свердловского отделения ЛДПР стал Александр Каптюг, ранее возглавлявший екатеринбургскую ячейку партии. Политологи указывают, что у ЛДПР в регионе большие проблемы.

Продолжение следует

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 06.04.21

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