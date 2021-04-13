«Новый День» продолжает вспоминать историю свердловских политических партий. Сегодня – очередь «Яблока». Несмотря на постоянные неудачи на выборах партия обладает долгой и примечательной во многих отношениях историей.

Первые годы: хорошее начало и грустное продолжение

Началом истории «Яблока» в Свердловской области можно назвать ноябрь 1999 года. Тогда в ЦИК РФ поступило письмо за подписью заместителя председателя партии «Яблоко» по партийному строительству Вячеслава Игрунова, в котором тот наделил уральского бизнесмена Юрия Кузнецова полномочиями официального представителя «Яблока» на Урале. По итогам выборов в Госдуму 1999 года на Среднем Урале «Яблоко» заняло 4-е место (8,6% голосов). Таким образом, результаты выборов фракции «Яблоко» в Госдуму по Уральскому региону заметно лучше, чем в среднем по России. Об этом заявил на пресс-конференции Анатолий Гайда – тогда руководитель кампании «Объединение «Яблоко». В самом Екатеринбурге партию поддержали 13,5% избирателей.

В январе 2000 года Юрий Кузнецов официально возглавил свердловское отделение «Яблока». Такое решение было принято учредительном собрании региональной организации. В 2002 году отделение приняло решение об участии в выборах в областную думу и сформировало список кандидатов в депутаты нижней палаты. В первую тройку вошли сам Юрий Кузнецов, врач-пульмонолог «Новой больницы» Лилия Беленко, глава Ирбита Григорий Шатравка. Но преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в областную думу яблочники не смогли. Кузнецов заявил, что в этом в первую очередь виновата низкая явка избирателей.

Но уже в мае 2003 Юрий Кузнецов заявил о намерении выставить свою кандидатуру на сентябрьских выборах губернатора. Летом в агитматериалах Кузнецова были найдены нарушения: он был изображен с большой группой людей. А согласно незадолго до этого вступившему в силу закону «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», от каждого изображенного на агитматериале лица требуется письменное согласие. Если его нет, распространение листовок может быть запрещено. Областной избирком велел кандидату в срок до 31 июля очистить улицы, заборы и фонарные столбы от своих листовок. Затем ИКСО потребовало от «Яблока» вернуть сумму в 650 тысяч рублей. Как заявил председатель областной избирательной комиссии Владимир Мостовщиков, эти средства были перечислены анонимным жертвователем, что является нарушением избирательного законодательства. Оспорить это решение в суде «Яблоко» не смогло.

Весь день губернаторских выборов Кузнецов провел в своем штабе, в отличие от фаворита гонки Эдуарда Росселя, который отправился с супругой по грибы. По итогам Россель получил 42,85% голосов, «майский» Антон Баков – 14,43%, Андрей Вихарев – 13,68%, кандидат «Против всех» – 12,7%, Юрий Кузнецов – только 7,23%. Был объявлен второй тур выборов, но «Яблоко» заявило, что не будет поддерживать ни Росселя, ни Бакова.

В 2004 году свердловские отделения «Союза правых сил» и «Яблока» сформировали избирательный блок для участия в выборах в областную думу. В первую тройку вошли и.о. председателя свердловского СПС Олег Мошкарев, председатель свердловского «Яблока» Юрий Кузнецов и член областного политсовета СПС Александр Арцыбашев. Но снова вмешался избирком: Мостовщиков заявил, что блок подал документы слишком поздно. Несмотря на явные провалы, 24 апреля Кузнецов был переизбран руководителем отделения.

Однако в июле он сделал резкое заявление: «Непривлекательность российской демократической партии «Яблоко» объясняется тем, что это партия Григория Явлинского». Кузнецов предложил отказаться от имени собственного в названии партии и стать просто Российской демократической партией. Тогда же Юрий Кузнецов пожаловался журналистам, что «Яблоко» испытывает «сложные финансовые проблемы». В этой ситуации свердловским яблочникам остается надеяться только на пожертвования со стороны членов партии. При этом, «Яблоко» не было намерено отказываться от прежних финансовых источников в лице российских олигархов. По словам Кузнецова, никто не скрывал, что избирательную кампанию «Яблока» на выборах в Госдуму спонсировала одна из крупнейших нефтяных корпораций – ЮКОС. «Да, мы брали деньги у олигархов и одновременно выступали против них же. Но ведь других денег в стране просто нет!» – пояснил Кузнецов.

17 апреля 2005 года Юрий Кузнецов заявил о своей отставке. Он объяснил это несогласием с позицией руководства партии по перспективам развития «Яблока». «Нужно предъявлять избирателям серьезные изменения: новую программу, новых лидеров, новое название, в конце концов... К сожалению, в партии не предвидится никаких серьезных изменений», – отметил он.

Через месяц, 22 мая, свердловские «яблочники» провели внеочередную партийную конференцию, на которой избрали нового лидера регионального отделения. Им стала ранее исполняющая обязанности председателя местной ячейки Мария Дронова. Ее кандидатура была поддержана единогласно.

«Яблоко» с женским лицом

Всего через несколько дней после избрания Марии Дроновой «яблочники» провели перформанс в знак протеста против приговора Ходорковскому. Обещанный в анонсе «Яблока» спектакль на тему суда над олигархом занял несколько минут. В роли подсудимого экс-владельца ЮКОСа выступал крупный плюшевый медведь. Перед носом плюшевого Ходорковского размахивала мечом Фемида. В роли обвинителя выступал молодой человек с портретом Путина в руках. Вопреки ожиданиям, акция в поддержку Ходорковского практически не привлекла внимания сотрудников спецслужб и стражей порядка.

В апреле 2006 года «Яблоко» и СПС снова попытались объединиться. Но поссорились. Мария Дронова прокомментировала высказывания председателя региональной ячейки СПС Константина Карякина о том, что он возглавит объединенный список демократов на выборах в областную думу. Иного слова, как «вранье», госпожа Дронова для заявления коллеги по правому крылу не нашла. Впрочем, в августе Карякин согласился вступить в «Яблоко» и уступить первую строчку в списке даме.

В июле 2006 года возле здания полпредства УрФО в Екатеринбурге «яблочники» провели еще один креативный пикет, посвященный находящемуся на подписании у президента законопроекту «Об экстремизме». Рты пикетчиков, одетых в тюремные пижамы, были заклеены – в знак того молчания, в которое погрузится страна после принятия данного законопроекта. Руки протестующих были скованы наручниками – символ связывания свободы и свободного мнения по рукам и ногам.

Несмотря на объединение с СПС и уличные акции, ни одного мандата в облдуму блок не получил. Политолог Эдуард Абелинскас прокомментировал это так: «Не было серьезных идей, привязанных к региону. Были всплески активности, но как это укладывается в стратегию – непонятно. Еще интересно, почему они не использовали такой мощный ресурс, как сексуальность. У них была такая прекрасная дама – Мария Дронова. На этом можно было бы сыграть, хоть мужиков бы привели на избирательные участки. Это выделило бы их на фоне всех, бубнящих про светлую жизнь».

В апреле 2008 года Мария Дронова сообщила, что у нее – новое место работы. Сохранив партийный пост, она стала советником главы компании AVS Group Валерия Савельева. Примечательно, что сам г-н Савельев являлся видным единороссом. А уже 2 февраля 2009 года Мария Дронова заявила об уходе с партийного поста. О своем решении Мария уведомила СМИ и сотрудников регионального отделения партии открытым письмом. В нем, в частности, говорится: «К сожалению, сегодня мне приходится покинуть пост председателя свердловского регионального отделения Российской объединенной демократической партии «Яблоко». Дело в том, что я приняла решение сменить место своего проживания. Уже некоторое время я живу в Москве и считаю неправильным по отношению к своим коллегам и сторонникам партии руководить деятельностью свердловской организации из другого города».

Первый депутат и первое уголовное дело

После Марии Дроновой отделение «Яблока» возглавил Максим Петлин. 1 марта 2009 года он был избран депутатом ЕГД по избирательному округу № 18 (правда, на выборы он пошел как самовыдвиженец). Петлин сразу проявил себя как активный оппозиционер: он выступал против принятия инвестиционной программы развития ЕМУП «Водоканал» и против мэра Аркадия Чернецкого лично. В июне депутат заявил: «Ему (Чернецкому) место на скамье подсудимых, а не в Совете Федерации».

Но уже в феврале 2011 года был задержан сам Максим Петлин – по подозрению в вымогательстве. По данным следствия, Петлин вымогал 3 миллиона рублей у компании, занимающейся строительством ретейл-парка в зеленой зоне на улице Репина. Как рассказывают в местном «Яблоке», 22 февраля Петлин и строительная фирма подписали соглашение, по которому депутат отзывает иск в суд, а застройщик дает обязательство сохранить часть парка и благоустроить территорию. Когда вечером 22 февраля Петлин и его помощник забирали пакет с документами, по версии его сторонников, выяснилось, что в пакете лежат еще и деньги. В этот момент Петлина задержали сотрудники УФСБ. Сначала он находился под подпиской о невыезде, но в августе был помещен под стражу. В том же году партия отказалась от участия в выборах в заксо – у нее не было денег.

21 марта 2013 года Свердловский областной суд вынес приговор Максиму Петлину и его помощнику, которые обвинялись в вымогательстве 3 млн рублей у представителей строительной компании «Форум-групп». Депутат получил три года колонии. Сразу же после вынесения приговора, пока еще депутат екатеринбургской городской думы заявил «Новому Региону», что намерен обжаловать приговор, но в случае чего к нравам, царящим в колониях готов. Депутат развязал галстук, на него надели наручники, отвели в конвойное помещение, чтобы потом отвезти в СИЗО – до решения суда вышестоящей инстанции (видео). Выборы в ЕГД 2013 года «Яблоко» пропустило.

Поход Ройзмана в губернаторы и новый депутат ЕГД

В марте 2014 года новым руководителем СРО «Яблоко» стал бывший мэр Первоуральска, избранный в 2011 году от КПРФ, Юрий Переверзев. До старта губернаторской кампании 2017 года все было относительно спокойно. Но 17 июня конференция партии «Яблоко», на которой кандидатом в губернаторы должны были выдвинуть Евгения Ройзмана, обернулась скандалом. Юрий Переверзев еще до начала конференции сделал заявление о сложении полномочий и выходе из партии в связи с навязыванием федеральным руководством партии Ройзмана в качестве кандидата. Поэтому глава «Яблока» Явлинский, прилетевший в Екатеринбург, сделал заявление о выдвижении Ройзмана на федеральном уровне. Однако зарегистрированным кандидатом Ройзман так и не стал – не прошел муниципальный фильтр. Отметим, к тому времени уже отбыл свой срок и вышел на свободу Максим Петлин.

Явлинский на конференции в Екатеринбурге

В декабре 2017 года отделение партии «Яблоко» возглавил адвокат Дмитрий Окатьев. В мае 2018 «Яблоко» определилось с общегородской тройкой кандидатов на выборах в ЕГД. Первым номером в списке стал политолог Константин Киселев, который в 2017 году баллотировался в губернаторы от партии «Зеленые». Следом за ним шли депутат Дмитрий Головин и правозащитница Ирина Скачкова. В итоге в гордуму попал только Киселев.

В январе выборного 2021 года отделение вновь возглавил Максим Петлин. В апреле он заявил «Новому Дню», что свердловское «Яблоко» рассчитывает осенью получить хотя бы один мандат в заксобрании.

Продолжение следует

Екатеринбург, Елена Владимирова

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