Кто получил мандат, но откажется от него: списочники в новом составе ЕГД

В Екатеринбурге подводят итоги выборов в городскую думу седьмого созыва. Если с победителями по одномандатным округам все более или менее уже понятно, то с кандидатами-списочниками разобраться сложнее.

Как сообщили РИА «Новый День» в горизибиркоме, из 18 кандидатов-списочников шесть мандатов получат единороссы, пять – коммунисты, четыре – эсеры, два – жириновцы, один – «Яблоко». Итоговая явка в Екатеринбурге составила 26,66 % избирателей.

Отметим, что действующим законодательством не установлен единый (обязательный для всех выборов) порядок распределения мандатов внутри списка политической партии. Но в первоочередном порядке мандатами должна наделяться первая общегородская тройка кандидатов.

В партии «Единая Россия» в нее входят отставной военный, Герой России Сергей Воронин, общественница-колясочница Анастасия Немец и вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. Но и Воронин, и Немец в августе вошли в состав Общественной палаты Свердловской области. Совмещать членство в палате и в думе нельзя – им необходимо выбрать что-то одно. Если они откажутся от мандатов, очередь перейдет к территориальным группам партии, которые получили наибольшее количество голосов в своих округах. Лучший результат, по предварительным данным, ЕР показала в округе № 10 (микрорайон Академический) – 38,78% голосов. Там тергруппу возглавляет детский врач Сергей Боярский. Высокий результат у ЕР и в округе № 14 (Уралмаш) – 37,30%. Здесь партия выдвинула по списку действующего депутата ЕГД Владимира Смирнова и его бывшего соперника на довыборах 2017 года Владимира Стругова. В округе № 15, где ЕР набрала 34,93%, тергруппу возглавляет директор школы Галина Арбузова, вторым номером идет действующий депутат Николай Антонов. Вероятно, депутатами станет кто-то из них.

У КПРФ тройку возглавляет депутат областного закосбрания, первый секретарь обкома Александр Ивачев. Маловероятно, что он покинет областную думу ради городской. Следом за ним идет председатель общественной организации «Дети войны» Римма Скоморохова, далее – действующий депутат Сергей Шадрин. Самый высокий результат КПРФ показала в округе № 18 – 30,29%. Там тергруппу возглавляет предприниматель Олег Гордеев, также в нее входят юрист Максим Бурлаков и супруга первого секретаря обкома Виктория Ивачева.

Список «эсеров», которые получили четыре мандата, возглавляет депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Во время избирательной кампании он не исключал, что вернется из Москвы на малую родину, однако это все же маловероятно. Вместе с ним в партийную тройку входят бывший директор областного фонда капремонта Александр Караваев и депутат Антон Швалев. Лучший результат по партийным спискам эсеры показали в округе № 12 (Октябрьский район), где партия выставила бизнесменов Алексея Холодарева, Михаила Вечкензина и Анжелу Злоказову. Но Вечкензин и так победил по одномандатному округу, поэтому его мандат партия перераспределит. Очень высокий результат показала СР в округе № 4 (Железнодорожный район) – 27,48%. Здесь эсеры выставили директора УК РЭМП Железнодорожного района Александра Колесникова (он победил по одномандатному округу), временно неработающего Леонида Тихонова и ИП Сергея Козлова.

«Соколы Жириновского» по партийным спискам забрали только два мандата. Сам Владимир Вольфович, который традиционно шел первым номером в тройке, вряд ли сменит кресло в Госдуме на место в «сером доме». Вторым номером от ЛДПР шел действующий депутат Григорий Вихарев, но он победил по своему одномандатному округу № 8. Третий – координатор обкома ЛДПР Антон Гусев, которого уже наверняка можно поздравить с депутатским мандатом. Кто станет вторым, пока непонятно. Самый высокий результат ЛДПР показала, опять же, в округе № 8. По списку там шел бизнесмен Дмитрий Николаев.

Партия «Яблоко» в новом созыве получит только одно место. Скорее всего, оно достанется первому номеру в списке – политологу Константину Киселеву, если только он не захочет уступить его своему однопартийцу, бодибилдеру Дмитрию Головину.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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