Последние итоги выборов: расклад по мандатам

В Екатеринбурге подводят итоги прошедших вчера выборов в городскую думу. По предварительным данным, свои места сохранят 10 из 18 одномандатников. Депутатов от «Единой России» будет, по предварительным данным, 19 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по единому округу лидирует ЕР – 31,59 % голосов, что дает право на пять-шесть мандатов. На втором месте КПРФ – 23,03 %, или четыре мандата. Еще на три-четыре места могут рассчитывать эсеры, которые получили 20,64 % голосов. ЛДПР заработала 13,77 % – два-три места. «Яблоко» с результатом в 5,44 % может рассчитывать только на одно место.

По одномандатным округам голоса распределились следующим образом:

Одномандатный округ № 1 – Ира Овчинникова, ЕР

Одномандатный округ № 2 – Сергей Мелехин, ЕР

Одномандатный округ № 3 – Олег Кагилев, ЕР

Одномандатный округ № 4 – Александр Колесников, СР. Действующий депутат от ЕР Александр Мяконьких занял второе место.

Одномандатный округ № 5 – Виктор Тестов, ЕР. На втором месте – сын депутата Госдумы Александр Альшевских.

Одномандатный округ № 6 – Михаил Матвеев, ЕР.

Одномандатный округ № 7 – Владимир Крицкий, ЕР.

Одномандатный округ № 8 – Григорий Вихарев, ЛДПР.

Одномандатный округ № 9 – Елена Дерягина, ЕР.

Одномандатный округ № 10 – Николай Смирнягин, ЕР.

Одномандатный округ № 11 – Павел Пустозеров, ЕР.

Одномандатный округ № 12 – Михаил Вечкензин, СР.

Одномандатный округ № 13 – Любовь Боркова, СР. Единоросс Александр Найданов отстает от нее примерно на 300 голосов.

Одномандатный округ № 14 – Игорь Володин, ЕР.

Одномандатный округ № 15 – Алексей Вихарев, ЕР.

Одномандатный округ № 16 – Дмитрий Сергин, ЕР.

Одномандатный округ № 17 – Елена Бондаренко, ЕР.

Одномандатный округ № 18 – Виктор Сомиков, КПРФ.

Итого, по предварительным подсчетам, в новой думе будет 19 единороссов, 7 эсеров, 5 коммунистов, 4 либерал-демократа, один яблочник. Результаты еще могут измениться, но незначительно.

Екатеринбург, служба информации

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