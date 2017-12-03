В Свердловском «Яблоке» выбрали руководителя и обсудили соперника Явлинского на президентских выборах

Свердловское отделение партии «Яблоко» сегодня проголосовало за нового руководителя. Им стал адвокат Дмитрий Окатьев, в поддержку этого кандидата высказались 10 делегатов из 18 присутствующих. Кроме него выдвигалась помощница члена бюро партии Максима Петлина Ирина Скачкова – за нее проголосовали шесть человек. Еще одного кандидата – Виталия Листраткина, заместителя бывшего председателя Юрия Переверзева – пришел поддержать Дмитрий Головин, который членом партии не является.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» Максим Петлин, Головин говорил, что если «Яблоко» возглавит Листраткин, то это гарантирует некую поддержку от Евгения Ройзмана – правда, партийцы так до конца и не поняли, о какой именно поддержке шла речь.

Напомним, свердловское отделение «Яблока» было распущено в июне 2017 года после скандального демарша партийцев на конференции, где принималось решение о выдвижении мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на губернаторские выборы. Во главе бунтовщиков выступил председатель отделения Юрий Переверзев, демонстративно подавший в отставку. В итоге решать вопрос с Ройзманом пришлось лично лидеру «Яблока» Григорию Явлинскому, а областная ячейка партии фактически на полгода прекратила свою работу.

Кроме того, в ходе съезда интересное заявление сделал Сергей Тюриков, президент Союза малого и среднего предпринимательства Екатеринбурга. Он заявил, что хотел бы составить конкуренцию Григорию Явлинскому при выборе кандидата в президенты. И попросил совета у партии – стоит ли это делать. «Делегаты посоветовали ему серьезно подумать и все-таки не заявлять свою кандидатуру», – отметил Петлин.

Екатеринбург, служба информации

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