Накануне конференции партии «Яблоко» у Ройзмана объявился соперник

Безальтернативное выдвижение Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы от партии «Яблоко» будет противоречить демократическим принципам. Об этом написал у себя на странице в соцсети президент Союза малого и среднего предпринимательства Екатеринбурга Сергей Тюриков, который неоднократно принимал участие в выборах от этой партии.

Также Тюриков заявил, что федеральное руководство партии уже попеняло ему за такое мнение. «Звонок из Федерального совета РОДП «Яблоко»: «Сергей Александрович, почему вы изъявили желание участвовать в выборах губернатора СО? Это нарушает интересы партии – у нас есть кандидат!» Товарищи демократы-однопартийцы, что за интересы такие у партии в одном единственном кандидате? Дайте людям (членам бюро) проголосовать!», – призвал Тюриков. Отметим, что ранее о своем желании баллотироваться в губернаторы Тюриков публично не заявлял, так что его сегодняшнее сообщение стало неожиданностью.

Напомним, конференция «Яблока» по выдвижению кандидата в губернаторы состоится завтра. Ожидается, что единственным кандидатом будет предложен Евгений Ройзман. Потом его должно будет одобрить федеральное бюро партии. Однако и там все неоднозначно: там работает бывший депутат гордумы Максим Петлин, у которого есть личные основания не слишком радоваться выдвижению Ройзмана. Руководитель отделения Юрий Переверзев и вовсе самоустранился – до него журналисты не могут дозвониться с прошлого месяца.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.06.17

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