Представитель федерального бюро «Яблока» Максим Петлин: было бы лучше, если бы в реготделении посмотрели других кандидатов вместо Ройзмана Шесть лет назад мэр «прошелся» по депутату в своем блоге

Уже в эту субботу региональное отделение партии «Яблоко» рассмотрит вопрос о выдвижении в губернаторы мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. В случае положительного решения это предложение будет передано на утверждение федерального бюро партии, которое ориентировочно соберется 23 июня.

Между тем в федеральном бюро «Яблока» есть функционер, который не уверен, что Ройзман – тот человек, который должен представлять эту партию. Это бывший депутат городской думы Екатеринбурга Максим Петлин. Как рассказал Петлин корреспонденту NDNews.ru, его отношение к выдвижению Ройзмана – двоякое. «С одной стороны, я считаю, что у Ройзмана и «Яблока» – разные мировоззрения, разные идеологические воззрения, и, наверно, было бы лучше, если бы в региональном отделении посмотрели других кандидатов. С другой – Евгений Вадимович, безусловно, яркая фигура на политическом горизонте и должен иметь право и возможность участвовать в выборах губернатора. Все ограничения, которые ставятся перед ним и некоторыми другими кандидатами – муниципальный фильтр и так далее, – это, я считаю, неправильно. Партия здесь выступает как элемент политической инфраструктуры».

Сам Максим Петлин пока не решил, как будет голосовать во время заседания федерального бюро. «Против голосовать не буду – хочет выдвигаться – пусть выдвигается, но, возможно, воздержусь», – рассуждает он. Экс-депутат мотивировал это тем, что пока не видел от Ройзмана конкретных заявлений по его политической программе – по отношению к президенту, к Крыму, к свободе СМИ и так далее. Не прозвучало и планов по работе на посту губернатора. Но если программа будет, Петлин готов пересмотреть свое мнение. «Пока я видел, что своим главным достижением на посту главы Екатеринбурга Евгений Вадимович считает то, что «не пустил в город чужих». О каких чужих идет речь? Слишком много иносказательности в его словах», – отметил Петлин.

Напомним, у Максима Петлина есть некоторые основания недолюбливать Ройзмана. В 2013 году «яблочник» был приговорен к 3 годам колонии общего режима со штрафом 100 тысяч рублей по обвинению в вымогательстве в крупном размере. По версии следствия, в 2011 году он требовал 1,5 миллиона рублей у руководства ЗАО «Форум-групп» за прекращение акций протеста против строительства ТРЦ «Радуга-парк» в Екатеринбурге. Сам Петлин после выхода на свободу в 2015 году заявил, что дело в отношении него было политическим.

Узнав о возбужденном против Петлина уголовном деле, Ройзман написал в своем блоге пост с провокационным заголовком «Попал в г… – сиди и не чирикай». «За бойким депутатом я внимательно наблюдаю давно, а с некоторыми участниками соревнования знаком лично. А потом, я просто живу в этом городе всю жизнь, и знаю, что происходит. Когда все случилось, я просто встретился, выяснил для себя подробности, и поставил для себя точку на этой истории. Но рассказывать об этом не стал, чтобы не участвовать в чужом позоре. То, что молодой и бойкий депутат заигрался и дешевнул – для меня не удивительно. Негодования не вызывает, а так – чувство сожаления и брезгливости… Ну если ты умер как политик – попытайся хотя бы остаться человеком», – написал Ройзман.

Вспоминая этот инцидент, уральские журналисты гадают, не будет ли на «яблочной» конференции сюрпризов. Добавим, Максим Петлин не может никуда баллотироваться, пока с него не будет снята судимость – до 2021 года.

По словам источников в партии, дела в региональном отделении идут неважно, какой-то активной деятельности оно не ведет, и на федеральном уровне эта проблема уже поднималась.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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