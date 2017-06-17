Явлинский заявил о выдвижении Ройзмана в губернаторы на федеральном бюро (ВИДЕО)

Глава партии Григорий Явлинский заявил о том, что Евгения Ройзмана выдвинут как кандидата от партии на выборы губернатора Свердловской области в понедельник на заседании федерального бюро. Такое решение было принято после скандала, разразившегося на региональной конференции, когда глава СРО Юрий Переверзев заявил о сложении полномочий и выходе из партии из-за выдвижения Ройзмана.

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Как ранее сообщал NDNews.ru, в Екатеринбурге конференция партии «Яблоко», на которой сегодня Евгений Ройзман должен был быть выдвинут кандидатом в губернаторы, обернулась скандалом. Глава свердловского отделения Юрий Переверзев до начала конференции сделал заявление о сложении полномочий и выходе из партии в связи с навязыванием федеральным руководством партии Ройзмана в качестве кандидата. По последним сведениям, Переверзев ушел,захватив все документы, необходимые для выдвижения.

Поэтому глава «Яблока», прилетевший в Екатеринбург, сделал заявление о выдвижении Ройзмана на федеральном уровне. По словам Григоря Явлинского, это будет сделано в понедельник, 19 июня на федеральном бюро. Конференция в Екатеринбурге была сорвана.

Ройзман, в свою очередь, отметил, что останется беспартийным.

«Я принял решение выдвигаться от «Яблока» только потому, что Григорий Явлинский всегда держит свое слово», – заявил будущий кандидат в губернаторы.

Кроме того, член бюро партии «Яблоко» Максим Петлин рассказал, что в понедельник на заседании бюро также будет приостановлена деятельностьвсех руководящих органов свердловского отделения «Яблока». Новые будут сформированы только в августе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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