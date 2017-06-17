Избирком: «Яблоко» не успевает с уведомлением о выдвижении Ройзмана через федеральное бюро

Избирательная комиссия Свердловской области пока не готова комментировать анонсированное Григорием Явлинским выдвижение Евгения Ройзмана в губернаторы не через региональную конференцию, а через заседание федерального бюро партии.

Как рассказал NDNews.ru советник председателя ИКСО Дмитрий Ветошкин, избирком был уведомлен о том, что проведение региональной конференции «Яблока» назначено на сегодня, на 11.00. О переносе ее на 12.00 они не знали (отметим, что журналистам о переносе времени сообщил не представитель самой партии, а пресс-секретарь Евгения Ройзмана Виктория Мкртчян). «Наши представители прибыли к 11 часам и зафиксировали, что конференция неполномочна из-за отсутствия кворума. Что касается заявлений Григория Явлинского, то, хотя его визит в Екатеринбург – событие нерядовое, само по себе оно не входит в сферу деятельности наших сотрудников. О проведении заседания бюро в Москве партия «Яблоко» нас пока официально не уведомила», – сообщил официальный представитель избиркома.

Добавим, что согласно постановлению Свердловского областного избиркома № 8/57 от 12.05.2017, «избирательное объединение обязано извещать Избирательную комиссию Свердловской области о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидата на должность Губернатора Свердловской области, не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах города Екатеринбурга, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта». Таким образом, если «Яблоко» планирует собрать бюро в понедельник, 19 июня, в Москве, это правило уже будет нарушено. Чем это грозит партии и самому кандидату, Дмитрий Ветошкин ответить затруднился, пообещав проконсультироваться с юристами.

Как ранее сообщал NDNews.ru, сегодняшняя конференция партии «Яблоко», на которой Евгений Ройзман должен был быть выдвинут кандидатом в губернаторы, обернулась скандалом. Глава свердловского отделения Юрий Переверзев еще до начала конференции сделал заявление о сложении полномочий и выходе из партии в связи с навязыванием федеральным руководством партии Ройзмана в качестве кандидата. Вместе с ним из партии вышли еще около 10 единомышленников, и, по прогнозам Переверзева, к понедельнику их станет больше. Конференция не состоялась. Глава «Яблока» Григорий Явлинский, специально прилетевший в Екатеринбург на конференцию, сделал заявление о выдвижении Ройзмана на федеральном уровне. По словам Явлинского, это будет сделано в понедельник, 19 июня на федеральном бюро. Он также выразил уверенность, что екатеринбургский вариант в Москве не повторится.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.06.17

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