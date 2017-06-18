Воскресенье, 18 июня 2017, 11:43 мск

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«Яблоко» не выдвинет Ройзмана в свердловские губернаторы в понедельник

«Яблоко» не выдвинет Ройзмана в свердловские губернаторы в понедельник

Заседание федерального бюро партии «Яблоко», о котором заявил вчера в Екатеринбурге лидер партии Григорий Явлинский, откладывается.

Как рассказал NDNews.ru член федерального бюро партии Максим Петлин, заседание бюро «Яблока» отложено, в связи с тем, что они не успевают вовремя уведомить о проведении заседания вне Екатеринбурга избирательную комиссию Свердловской области. «Заседание бюро состоится в среду или в четверг», – сообщил Петлин. Согласно постановлению Свердловского областного избиркома № 8/57 от 12.05.2017, «избирательное объединение обязано извещать Избирательную комиссию Свердловской области о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидата на должность Губернатора Свердловской области, не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах города Екатеринбурга, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта». Иными словами, состояться в понедельник выдвижение кандидата на заседании федерального бюро «Яблоко» без нарушений никак не могло.

Как ранее сообщал NDNews.ru, на вчерашней конференции партии «Яблоко», где Евгений Ройзман должен был быть выдвинут кандидатом в губернаторы, разразился скандал. Глава свердловского отделения Юрий Переверзев еще до начала мероприятия в связи с навязыванием федеральным руководством партии Ройзмана в качестве кандидата. Вместе с ним из партии вышли еще около 10 единомышленников, и, по прогнозам Переверзева, . Конференция не состоялась. Глава «Яблока» Григорий Явлинский, специально прилетевший в Екатеринбург, сделал . По словам Явлинского, это планировалось сделать в понедельник, 19 июня, на заседании федерального бюро.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.06.17

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