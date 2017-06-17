Юрий Переверзев: «Я не знаю, зачем Ройзману нужен этот спектакль»

Глава свердловского отделения «Яблока» Юрий Переверзев заявил, что после сегодняшнего скандала СРО могут покинуть десятки партийцев. Про его мнению, безальтернативное выдвижение Евгения Ройзмана на выборы губернатора – политический спектакль, который не нужен ни партии, ни самому Ройзману.

Напомним, сегодня утром конференция регионального отделения партии, на которой должно было состояться выдвижение кандидата в губернаторы, было сорвано. Официально мероприятие было заявлено в 12 часов. На него должны были прибыть члены местных отделений, сам Ройзман и глава партии Григорий Явлинский. Однако события в отеле «Гранд Авеню» в Екатеринбурге развернулись до час до назначенного времени. Юрий Переверзев в присутствии чуть более десятка партийцев заявил о выходе из партии в знак протеста против выдвижения Ройзмана.

«Я вышел из партии в знак протеста против безальтернативного навязывания кандидатуры Ройзмана нашему свердловскому отделению. Это политический спектакль и думаю, сам Евгений Вадимович это тоже понимает. Я не знаю, зачем ему нужен этот спектакль» – заявил Переверзев в интервью NDNews.ru. Собравшихся членов партии для принятия решений не хватало – не было кворума. А потому конференция просто была отменена. Присутствовавшие в зале участники вышли из зала вместе с Переверзевым.

«Я уверен, что вслед за мной из партии выйдут и другие люди, к понедельнику будут десятки заявлений», – уверен собеседник агентства.

Между тем рядовые партийцы, которые явились на конференцию к 12 часам и дождались появления Явлинского и Ройзмана, в шоке от происходящего. Как передает корреспондент NDNews.ru они говорят, что все сегодняшние события стали для них полной неожиданностью, но из партии выходить не намерены и планируют поддержать кандидата.

Напомним, что Григорий Явлинский заявил, что Ройзман все равно будет выдвинут в губернаторы – в Москве, в понедельник, федеральным бюро партии, устав это позволяет.

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Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.06.17

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