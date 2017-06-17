Кто сделал Ройзмана «яблоком раздора»: версии политологов

Сегодняшний демарш части свердловского отделения «Яблока» против выдвижения в губернаторы екатеринбургского мэра Евгения Ройзмана активно обсуждают политологи. Одни говорят о том, что это не добавляет авторитета партии в целом, а другие – что развитие событий свидетельствует о том, что недопуск Ройзмана на выборы – задача, над которой работают системно и серьезно.

Как заявил NDNews.ru директор Уральского филиала Фонда развития гражданского общества, политолог Анатолий Гагарин, сегодняшний инцидент показал, что партия «Яблоко» – это партия одного человека, Григория Явлинского. «Предложение, или даже требование, регионального отделения устроить альтернативное голосование по выдвижению кандидата было проигнорировано абсолютно волюнтаристским способом. Видимо, федеральное руководство решило наплевать на волю регионального отделения, и это вызвало соответствующую реакцию. Репутация «Яблока» и так находится ниже нуля. Эта партия не является демократической, как сама себя позиционирует. И по большому счету сегодня мы ничего нового не увидели… У меня складывается впечатление, что Явлинский и Ройзман нарочно шли на скандал. Ничего не мешало устроить альтернативное голосование на партийной конференции», – подчеркивает Гагарин.

Его коллега, руководитель консалтинговой группы Политконсультант.ру Алексей Швайгерт акцентирует внимание на том, что с региональным отделением «Яблоко» «давно что-то не так». «Ясно, что на Переверзева сотоварищи оказывалось давление, с ними поработали – кнутом или пряником, это уже не так важно. Но сегодняшний демарш Переверзева фактически ставит крест на его политической карьере. Его судьба как политика на ближайшие несколько лет представляется туманной», – отмечает Швайгерт. Одновременно он называет сегодняшний скандал первым очевидным барьером на пути Ройзмана к вхождению в губернаторскую кампанию.

«Команда Куйвашева прекрасно просчитывает электоральные риски, поэтому в ход идут любые технологии недопуска мэра Екатеринбурга до выборов. В любом случае, Ройзман уже теряет темп, опаздывает с разворачиванием полевой работы в регионе, а проблемы с выдвижением создают дефицит временного ресурса. При этом сам Евгений Вадимович пока не готов выйти с жёсткой критикой сложившейся ситуации и прямым публичным обращением к федеральным властям. Видимо, он рассчитывает, что сжигать мосты, разворачивая политический скандал, еще рано и есть пространство для политического компромисса или манёвра. Думаю, в Кремле могут оценить подобного рода лояльность и ситуационную неконфликтность Ройзмана. Его сдержанная реакция на организованный сбор подписей муниципальных депутатов по административной линии и на срыв партконференции по выдвижению – очевидный сигнал федеральному центру, что он способен играть по правилам, но взамен хочет их соблюдения на губернаторских выборах», – полагает Швайгерт.

Президент «Минченко консалтинг» Евгений Минченко согласен, что ставка на недопуск Ройзмана была выбрана изначально, и если даже его и выдвинут, большой вопрос, сможет ли он собрать подписи муниципальных депутатов... При этом, по мнению эксперта, репутационных потерь лично у Григория Явлинского не будет: «Явлинский выполняет свои договоренности», – подчеркивает Минченко.

Как ранее сообщал NDNews.ru, сегодняшняя конференция партии «Яблоко», на которой Евгений Ройзман должен был быть выдвинут кандидатом в губернаторы, обернулась скандалом. Глава свердловского отделения Юрий Переверзев еще до начала конференции сделал заявление о сложении полномочий и выходе из партии в связи с навязыванием федеральным руководством партии Ройзмана в качестве кандидата. Вместе с ним из партии вышли еще около 10 единомышленников, и, по прогнозам Переверзева, к понедельнику их станет больше. Конференция не состоялась. Глава «Яблока» Григорий Явлинский, специально прилетевший в Екатеринбург на конференцию, сделал заявление о выдвижении Ройзмана на федеральном уровне. По словам Явлинского, это будет сделано в понедельник, 19 июня на федеральном бюро. Он также выразил уверенность, что екатеринбургский вариант в Москве не повторится.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 17.06.17

«Нам не нужен во власти человек, истязавший граждан!» – брифинг Явлинского омрачили противники Ройзмана (ФОТО). / Дима Песков пошел на поправку, клещи были не энцефалитными. / Юрий Переверзев: «Я не знаю, зачем Ройзману нужен этот спектакль». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»