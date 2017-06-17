Суббота, 17 июня 2017, 12:56 мск

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Скандал на конференции «Яблока» в Екатеринбурге: выдвижение Ройзмана сорвано

Скандал на конференции «Яблока» в Екатеринбурге: выдвижение Ройзмана сорвано

В Екатеринбурге конференция партии «Яблоко», на которой сегодня Евгений Ройзман должен был быть выдвинут кандидатом в губернаторы, обернулась скандалом. Глава свердловского отделения Юрий Переверзев до начала конференции сделал заявление о сложении полномочий и выходе из партии в связи с навязыванием федеральным руководством партии Ройзмана в качестве кандидата.

Как передает корреспондент NDNews.ru, объявлено, что конференции не будет, делегаты вышли из зала. При этом официально начало конференции вчера было перенесено с 11 часов на 12. На конференции должен был быть глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Как передаёт с места корреспондент агентства, на момент заявления Переверзева в зале было чуть более десятка человек, участники рассказали, что официальной регистрации кандидатов не было.

Екатеринбург, Служба информации

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