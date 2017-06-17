Скандал на конференции «Яблока» в Екатеринбурге: выдвижение Ройзмана сорвано

В Екатеринбурге конференция партии «Яблоко», на которой сегодня Евгений Ройзман должен был быть выдвинут кандидатом в губернаторы, обернулась скандалом. Глава свердловского отделения Юрий Переверзев до начала конференции сделал заявление о сложении полномочий и выходе из партии в связи с навязыванием федеральным руководством партии Ройзмана в качестве кандидата.

Как передает корреспондент NDNews.ru, объявлено, что конференции не будет, делегаты вышли из зала. При этом официально начало конференции вчера было перенесено с 11 часов на 12. На конференции должен был быть глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Как передаёт с места корреспондент агентства, на момент заявления Переверзева в зале было чуть более десятка человек, участники рассказали, что официальной регистрации кандидатов не было.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.06.17

Итоги недели – все самое интересное по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО). / В студгородке УрФУ открыли воркаут-площадку для студентов и местных жителей (ФОТО). / Любителей классики ждет шок: на Весеннем гала в Оперном покажут contemporary dance семи мужчин (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»