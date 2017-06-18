Ройзман сменил «Яблоко» на «Парнас». Все ради выдвижения в губернаторы

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, претендующий на кресло губернатора Свердловской области, возможно, второй раз за два дня сменит партию: только что его выдвинула либеральная партия «Парнас».

«Только что тайным голосованием на региональной конференции партии «Парнас» выбран кандидатом Евгений Ройзман, – сообщил NDNews.ru координатор отделения Михаил Борисов. – Законодательство не позволяет образовывать блоки, соответственно, было принято такое решение. От «Яблока» Ройзман пока не выдвинут, но если так будет, Евгению Вадимовичу предстоит выбрать – какой пакет документов отнести в избирком. «Парнас» в любом случае будет поддерживать на выборах кандидатуру Ройзмана».

Информацию об этом решении «Парнаса» подтвердил официальный представитель избиркома Свердловской области Дмитрий Ветошкин. Представители ИКСО зафиксировали выбор этой партии. В курсе ли сам Ройзман, пока установить не удалось – его пресс-секретарь Виктория Мкртчян заявила, что не располагает такими сведениями.

Напомним, на вчерашней конференции партии «Яблоко», где Евгений Ройзман должен был быть выдвинут кандидатом в губернаторы, разразился скандал. Глава свердловского отделения Юрий Переверзев еще до начала мероприятия сделал заявление о сложении полномочий и выходе из партии в связи с навязыванием федеральным руководством партии Ройзмана в качестве кандидата. Вместе с ним из партии вышли еще около 10 единомышленников, и, по прогнозам Переверзева, к понедельнику их станет больше. Конференция не состоялась. Глава «Яблока» Григорий Явлинский, специально прилетевший в Екатеринбург, сделал заявление о выдвижении Ройзмана на федеральном уровне. По словам Явлинского, это планировалось сделать в понедельник, 19 июня, на заседании федерального бюро.

Но, как сегодня рассказал NDNews.ru член федерального бюро партии Максим Петлин, заседание бюро «Яблока» отложено, в связи с тем, что они не успевают вовремя уведомить о проведении заседания вне Екатеринбурга избирательную комиссию Свердловской области. «Заседание бюро состоится в среду или в четверг», – сообщил Петлин. Между тем экспертами установлено, что муниципальный фильтр могут пройти только шесть уже выдвинувшихся кандидатов: Евгений Куйвашев (ЕР), Дмитрий Ионин (СР), Алексей Парфёнов (КПРФ), Игорь Торощин (ЛДПР), Дмитрий Сергин (РППС) и Константин Киселёв («Зеленые»). У прочих претендентов на пост главы региона шансов на это нет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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