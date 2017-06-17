«Нам не нужен во власти человек, истязавший граждан!» – брифинг Явлинского омрачили противники Ройзмана (ФОТО)

Короткий брифинг на свежем воздухе лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского омрачил небольшой инцидент. Появившийся неведомо откуда общественник Вячеслав Башков начал выкрикивать: «Нам не нужен фашист во власти!», имея в виду Евгения Ройзмана, выдвижение которого кандидатом в губернаторы Явлинский сегодня подтвердил.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Башков охотно пояснил собравшимся вокруг своего вождя «яблочникам», что он имел в виду: незаконное лишение свободы и истязание наркозависимых граждан в фонде «Город без наркотиков», основателем которого считался Ройзман. «Разве он врач? Психиатр? Нет! Почему же он не сел на скамью подсудимых, почему вместо него сел Маленкин?» – возмущался общественник.

Спорить с суровым уральцем лидер «Яблока» не стал и уехал, а наиболее горячие сторонницы Ройзмана остались дискутировать.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.06.17

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