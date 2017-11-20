Свердловское «Яблоко» выберет нового руководителя в декабре

Партия «Яблоко» восстановила региональное отделение в Свердловской области. Решение о перерегистрации областной ячейки было принято в минувшие выходные на заседании федерального бюро партии в Москве.

Как сообщил РИА «Новый День» член бюро партии Максим Петлин, в ближайшее время будут проведены собрания 15-ти местных отделений, после чего будет определена дата региональной конференции. Ориентировочно мероприятие состоится в первых числах декабря. На конференции партийцы выберут новые руководящие органы: политсовет, председателя реготделения и его заместителей. Имена возможных кандидатов пока не называются. Кроме того, свердловские «яблочники» изберут делегатов на декабрьский федеральный съезд партии, где будет обсуждаться выдвижение кандидата в президенты РФ, добавил собеседник агентства.

Напомним, свердловское отделение «Яблока» было распущено в июне 2017 года после скандального демарша партийцев на конференции, где принималось решение о выдвижении мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на губернаторские выборы. Во главе бунтовщиков выступил председатель отделения Юрий Переверзев, демонстративно подавший в отставку. В итоге решать вопрос с Ройзманом пришлось лично лидеру «Яблока» Григорию Явлинскому, а областная ячейка партии фактически на полгода прекратила свою работу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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