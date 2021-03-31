РИА «Новый День» продолжает рассказ об истории политических партий на Урале. Сегодня речь пойдет об ЛДПР – как любит говорить Владимир Жириновский, «первой политической партией в современной России», добавим – «сохранившейся до наших дней».

Девяностые: режиссер, москвич и пропавшее «золото партии»

Одним из первых активистов ЛДПР на Урале стал режиссер Свердловской киностудии Сергей Мартьянов. В 1994 году он был избран в первый созыв Екатеринбургской городской думы, в 1995-м возглавил региональное отделение партии. В августе 1995-го баллотировался на должность губернатора Свердловской области. В это время в Госдуме Свердловскую область от ЛДПР представлял москвич Владимир Пчелкин.

Во второй половине 1990-х место координатора ЛДПР в регионе занял Александр Иванчин-Писарев. В 1999 году на вторых выборах губернатора ЛДПР выдвинула на этот пост Владимира Жириновского. Однако облизбирком под руководством Владимира Мостовщикова не зарегистрировал ни самого вождя ЛДПР, ни Иванчина-Писарева, которого свердловские жириновцы выдвинули следом: комиссию не устроило качество собранных подписей. ЛДПР пыталась придать проблеме политический характер, однако, например, представитель движения «Май» Александр Бурков (тоже претендент на пост губернатора) заявил, что задача является сугубо юридической и ее надо решать в суде.

В 2000 году Иванчин-Писарев покинул свой пост, его место занял Евгений Белоносов, который в начале карьеры прославился тем, что от имени отделения подарил архиепископу Екатеринбургскому и Верхотурскому Викентию автобус ПАЗ.

А в июле 2002-го разгорелся скандал. Сам Владимир Жириновский на встрече с заместителем генерального прокурора по УрФО Юрием Золотовым заявил, что за период председательства Иванчина-Писарева с баланса свердловской организации ЛДПР пропало 64 единицы оргтехники и транспорта стоимостью в несколько десятков тысяч долларов. В том числе – шесть автомобилей, четыре компьютера, ксероксы, факсы, видеодвойки и видеокамеры. Сам Иванчин-Писарев обвинения отвергал. До суда дело не дошло, часть имущества была найдена. Но с тех пор, по признанию «соколов Жириновского», кроме агитационных материалов – маек, футболок, кепок с символикой ЛДПР, ничего из Москвы им не присылают.

2000-е годы: бойкот США, споры с КПРФ, борьба с избиркомом

В начале 2003 года свердловские жириновцы во главе с Евгением Белоносовым активно включились в «борьбу за мир во всем мире», в частности, выступили против вторжения США в Ирак. Как подчеркнул свердловский лидер ЛДПР, если партия прикажет, все уральские либерал-демократы готовы хоть завтра выехать в Ирак и выступить в качестве «живого щита». В марте жириновцы заявили, что все патриотически настроенные уральцы должны отказаться от просмотра голливудских фильмов, сократив тем самым кассовые сборы, исключить из своего рациона американские окорочка, пепси и кока-колу.

С кем собирался бороться заместитель координатора уральского отделения ЛДПР Владимир Таскаев, неизвестно. Однако в апреле 2003 года с именем партии был связан новый скандал – Таскаева задержали за незаконное хранение патронов к пистолету «ПМ». Несмотря на это, именно Таскаев в январе 2004 года возглавил свердловское отделение ЛДПР. Евгений Белоносов добровольно сложил с себя полномочия координатора партийной ячейки, так как был избран в новый состав областного избиркома.

А 7 ноября 2004 года празднование очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в Екатеринбурге едва не переросло в драку между активистами ЛДПР и КПРФ. По словам представителя КПРФ Валерия Новоселова, коммунисты будут до последнего защищать 7 ноября. «Идеология такая была, и из истории ее не вычеркнешь!» – заявил он. Владимир Таскаев не остался в долгу: «Седьмого ноября мы проводили митинг в память обо всех погибших, репрессированных коммунистическим режимом. В этот день началась черная полоса для русского народа. Погибли миллионы людей, поэтому отмечать этот праздник – большой грех. Пусть коммунисты его справляют, но не надо распространять его на всю страну», – заявил он в интервью «Новому Региону».

В мае 2005 года в партии запахло очередным расколом. Каменские жириновцы обвинили Таскаева в том, что он является «стукачом» ФСБ и давно воспринимается представителями местной политэлиты как шут. По их мнению, Таскаев занимался преднамеренным уничтожением партии в регионе. Это подтвердили итоги выборов, состоявшихся в 2004 – 2005 годах в Свердловской области, говорилось в их обращении. Кульминацией политической импотенции либерал-демократов стал позорный проигрыш ЛДПР на выборах в городскую думу Екатеринбурга в марте 2005-го – они не выиграли ни в одном округе. Впрочем, по неофициальным данным, главным поводом для недовольства каменских жириновцев могло стать рукоприкладство людей Таскаева, избивших руководителей Каменск-Уральского отделения партии. А соратники Таскаева по областной думе в приватной беседе не исключали, что в критической ситуации и сам он, подобно своему знаменитому партбоссу, способен пустить в ход кулаки.

Фото: Госдума РФ

В августе 2005 года случилось одно из самых громких событий в истории ЛДПР на Урале: Жириновский лично приехал сюда со своим агитпоездом. Прошел слух, что будут раздавать деньги. В итоге визит едва не закончился массовой дракой народа с милицией. На вокзале собралось более тысячи человек, которые ждали главного – раздачи денег. В толпе плечом к плечу стояли отъезжающие, продавщицы и бомжи. Жириновский сообщил собравшимся, что за Уралом живут воры и гады, поэтому они голосуют за «Единую Россию», а на Урале – нормальные люди, и они голосуют за ЛДПР. Потом лидер ЛДПР стал раздавать деньги. Толпа была предупреждена и подготовилась. В какой-то момент возле Жириновского образовался подвижный клубок, люди бросались ему под ноги, кричали, пытаясь привлечь внимание. Милиционеры пытались остановить толпу, но с них срывали очки и фуражки, били их по лицу. Клубок визжал и катался минут 10. За это время Владимир Вольфович успел раздать 200 тысяч рублей. Агитпоезд ЛДПР приезжал на Урал еще неоднократно, но уже без денег и, заметим, без комплиментов.

На осенних выборах в облдуму ЛДПР снова потерпела поражение. После этого Таскаев получил серьезный выговор от руководства партии в Москве. Говорят, ему было в ультимативной форме предложено сохранить за собой хотя бы прошлые достижения. Поэтому Таскаев настаивал на сохранении за собой статуса председателя мандатной комиссии областной думы.

В июле 2007 года Таскаев ознакомил свердловских журналистов с ключевыми лозунгами, с которыми ЛДПР собралась на декабрьские выборы в Госдуму. Среди них были, например, такие: «ЛДПР – это партия для всего народа»; «Чиновники – живите на зарплату»; «Строй свой дом, россиянин»; «Назад – в деревню»; «Хорошее настроение граждан – вот национальная идея»; «Мы всегда поддерживаем армию, ФСБ, МВД – всех кто в погонах». По прогнозам самого Таскаева, от Свердловской области в думу должно было пройти два кандидата от ЛДПР. Так и вышло: депутатами стали сам Таскаев и финансист Эдуард Маркин. Партия получила 11,02% голосов избирателей.

Несмотря на это, 2008 год руководство СРО ЛДПР начало с активного сбора компромата на главу областного избиркома Владимира Мостовщикова. По словам Таскаева, наблюдатели партии зафиксировали множество нарушений на последних выборах в российский парламент. «Наши результаты на выборах в Госдуму явно занижали. Другим партиям завышали», – заявил он.

Борьба продолжилась в 2009 году. В январе глава избиркома Владимир Мостовщиков заявил на пресс-конференции: «Одно из высокопоставленных должностных лиц откровенно пыталось давить на избирательную комиссию. Звучали такие слова, что если мы не примем какие-то меры, то нас всех разгонят». Глава избиркома отказался назвать фамилию своего оппонента, но очевидно, что речь шла о депутате Госдумы от ЛДПР Владимире Таскаеве, который в течение многих лет регулярно требовал сменить состав областного избиркома. К своей борьбе он даже сумел подключить Владимира Жириновского, который в начале 2009 года заявил о необходимости сменить главу свердловской избирательной комиссии.

В 2010 году, накануне очередных выборов в Госдуму, наша редакция проанализировала, чем прославились в парламенте свердловские депутаты. Оказалось, что в Госдуме Владимир Таскаев порой выступает с довольно неожиданными инициативами. К примеру, одно из предложений, выдвинутых им на заседании, касалось разделения Подмосковья на две части. Одну из частей Таскаев предложил присоединить к Москве, а губернатора Громова отправить в отставку, что прозвучало немного странно для свердловчан.

2 февраля 2011 года Владимир Таскаев ушел с поста координатора свердловского регионального отделения ЛДПР. Решение это, по его словам, было добровольным. Таскаев занимал свой партийный пост три срока подряд, кроме того, в конце 2010 года руководство партии приняло решение о необходимости омоложения руководящего состава. Новым свердловским координатором стал помощник Таскаева Михаил Козырев (1983 г.р.)

Продолжение следует

Екатеринбург, Елена Владимирова

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