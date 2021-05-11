РИА «Новый День» завершает спецпроект «Партии, которые мы выбираем». Сегодняшний материал посвящен истории свердловского отделения Партии пенсионеров.

Лихие 90-е: «пенсионеры» против дедушки Росселя

В конце 1990-х годов региональным отделением Партии пенсионеров руководил Анатолий Шарапов, который теперь уже много лет состоит в «Единой России». Тогда партия была настроена решительно против первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя и участвовала в мероприятиях блока «Наш дом – наш город», созданного мэром Аркадием Чернецким и «серым кардиналом» Владимиром Тунгусовым. 20 июня 1999 года на конференции НДНГ делегаты от Партии пенсионеров заявили, что они заметили «мошенничество» Росселя раньше всех. «Но народ ведь никогда не слушает… Все в руках Росселя!» – возмущались они. В августе того же года Анатолий Шарапов сообщил, что партия будет сотрудничать с кандидатом на пост губернатора, основателем торговой сети «Кировский» Игорем Ковпаком. «Теперь Ковпак при организационной поддержке лидера Партии пенсионеров, а возможно, и при долевом участии, намерен обеспечить льготными продуктами всех пенсионеров по возрасту», – заявил тогда Шарапов. На губернаторских выборах при поддержке «пенсионеров» Игорь Ковпак получил 8,79% голосов избирателей.

В 2002 году «Партия пенсионеров», едва сумевшая преодолеть пятипроцентный барьер, направила на работу в областную думу генерального директора промышленно-инвестиционной компании ЗАО «Евротехнет» Геннадия Тверитинова. В ноябре партия заявила, что намерена внести в Свердловскую областную думу скандальный законопроект о перераспределении доходов от продажи природных ресурсов и земли. По словам главы партии Сергея Атрошенко, если депутаты облдумы действительно слуги народа, а не «сволочи, прячущиеся под этой личиной», то уже с нового года каждый житель Свердловской области будет получать свою часть рентных платежей на личный счет. Увы, эти планы не сбылись.

В августе 2003 года одним из активистов Партии пенсионеров стал Евгений Артюх. Перед очередными губернаторскими выборами он заявил, что партия выразит недоверие кандидату в губернаторы Эдуарду Росселю. Вместо Росселя «пенсионеры» поддержали предпринимателя Андрея Вихарева, который набрал 13,68% голосов. Отметим, сейчас он находится в международном розыске.

Первая ликвидация

В январе 2004 года в ПП произошел первый крупный конфликт. Поводом для него послужил избирательный список партии на выборах в Свердловскую областную думу. 14 января в Екатеринбурге прошла конференция свердловского отделения, на которой был принят избирательный список, не согласованный с ее председателем Сергеем Атрошенко. Сопредседатель партии Геннадий Тверитинов открыто заявил, что решение о включении в список людей, предложенных Атрошенко, «станет ошибочным шагом». А уже в феврале федеральное руководство партии попросило облизбирком отменить регистрацию списка. В декабре 2004 года депутат областной думы Геннадий Тверитинов, считавший себя председателем местной ячейки, заявил, что Свердловское отделение Российской партии пенсионеров находится в процессе ликвидации. Перед этим в Москве прошла внеочередная конференция партии, на которой лидером свердловских «пенсионеров» был провозглашен Евгений Артюх. Тверитинов и его сторонники это решение не признали, в отличие от Артюха.

Митинги, успех на выборах, объединение и разъединение с «эсерами»

26 января 2005 года «пенсионеры», КПРФ и «Яблоко» провели в Екатеринбурге массовый митинг протеста против монетизации льгот. Несмотря на сильный мороз – около 25 градусов ниже нуля, на площадке у «белого дома» собралось более 500 человек.

1 октября 2006 года в День пожилого человека в Екатеринбурге в сквере около памятника Попову прошел заключительный митинг Всероссийской акции РПП «Марш против бедности». В том же месяце Партия пенсионеров заняла второе место на выборах в облдуму, получив почти 19% голосов избирателей и уступив только «Единой России». «Второе место для меня не стало неожиданностью, – заявил тогда Артюх. – Дело в том, что в 2004 году наша партия была снята с выборов в облдуму, и у нас осталась высокая нереализованная потенция». Депутатами стали четверо: Евгений Артюх, Владимир Коньков, Дмитрий Вершинин, Татьяна Тер-Терьян.

В конце 2006 года начался процесс вхождения «пенсионеров» в новую партию «Справедливая Россия». Было принято решение рекомендовать на региональной конференции РПП, «Родины» и РПЖ назначить главой свердловского отделения лидера местного отделения РПП Евгения Артюха. Впрочем, союз продлился недолго. Летом 2007 года свердловское региональное отделение общественной организации «Российские пенсионеры», являющееся правопреемницей уже не существующей Партии пенсионеров, окончательно порвало всякие отношения со «Справедливой Россией» Сергея Миронова, подписав соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с областным отделением КПРФ. «Пенсионеры» Евгений Артюх, Татьяна Тер-Терьян, Василий Ханжин, Георгий Перский и Рудольф Черников попросились в предвыборные списки свердловской КПРФ. Выборы в заксо 2011 года прошли без РПП, впрочем, Евгений Артюх свой мандат получил – уже как член ОНФ.

Первое возрождение

В апреле 2012 года в Москве прошел учредительный съезд Российской партии пенсионеров (РПП), которая вышла из состава «Справедливой России» и вернула себе прежнее название и логотип. Возрожденные «пенсионеры» признали ошибочным и неудачным опытом свое вхождение в состав СР. Одним из заместителей председателя РПП был назначен бывший коммунист, а позже – член ОНФ Евгений Артюх. В 2013 году партия решила выдвинуть Артюха в мэры Екатеринбурга. Напомним, тогда единоросс Яков Силин проиграл Евгению Ройзману. По мнению политолога Михаила Коробельникова, в этом частично есть и заслуга Артюха. «Если говорить о мэрской кампании – таких кандидатов от власти никогда Екатеринбурге не было – без позиции, без, по сути, самой кампании. Кроме того, надо все-таки узнать – кто принял решение о выдвижении Артюха. Артюх совершенно конкретно топтался на поле Силина, и как раз этих процентов, которые отнял Артюх, Силину и не хватило», – заявил тогда эксперт. Напомним, Силин набрал 30% голосов, Ройзман – 32%, Артюх – 3,4%.

Второй уход в тень

В июле 2016 года перед выборами в Госдуму Партия пенсионеров вступила в конфликт с ЦИК. Центральный избирком РФ рассмотрел вопрос о регистрации списков кандидатов в Госдуму от РППС и заверил только федеральный список кандидатов в составе 331 человека (на съезде партии 9 июля было выдвинуто 387 кандидатов по спискам и 166 одномандатников). 29 июля в Москве Внеочередной съезд Российской партии пенсионеров за справедливость проголосовал за освобождение Евгения Артюха от должности председателя в связи с утратой доверия. «Большинством голосов Евгений Петрович Артюх освобожден от должности председателя партии», – объявил на съезде председатель Центрального совета партии Владимир Бураков. Вскоре после этого Артюх заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов депутатов заксобрания Свердловской области, где он занимал первую строчку в общеобластном списке РПП. Свое решение он объяснил нечестностью нынешней кампании. «Не хочу врать и изворачиваться, не хочу заниматься договорной политикой и играть роль спойлера…» – написал Артюх на своей странице в фейсбуке. В итоге от Партии пенсионеров в заксо прошел только один человек – Евгений Зяблицев.

Второе возрождение, новое фиаско и планы на будущее

В июне 2018 года, перед выборами в Екатеринбургскую гордуму, Свердловское отделение Российской партии пенсионеров за социальную справедливость избрало себе нового лидера. Им стал Евгений Зяблицев. Кроме того, региональное отделение приняло решение участвовать в выборах депутатов Екатеринбургской городской думы, назначенных на 9 сентября 2018 года. По слухам, это решение было не согласовано с губернатором Куйвашевым, и за ним стоял его первый зам Владимир Тунгусов.

Вскоре разгорелся конфликт между региональным отделением партии и ее федеральным руководством. В августе свердловских «пенсионеров» навестил зампред партии Владимир Ворожцов, после чего руководство регионального отделения было признано нелигитимным. Начались судебные процессы, в результате которых РППСС была снята с выборов в гордуму. После этого свердловское отделение не функционировало около двух лет.

Новые руководящие органы регионального отделения Российской партии пенсионеров за справедливость были избраны только в сентябре 2020 года, отделение возглавил общественник Сергей Полыганов, прежде политикой не занимавшийся. А «пенсионер» со стажем Евгений Зяблицев в 2021 году заявился на праймериз уже от «Единой России». Полыганов считает, что на выборах в заксо РППС может рассчитывать на пять мандатов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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