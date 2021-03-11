РИА «Новый День» продолжает спецпроект по истории региональных отделений политических партий. Сегодня мы завершим рассказ о свердловском отделении КПРФ, которое за год до очередных крупных выборов, в 2010 году, заменив Владимира Краснолобова, возглавил частный юрист Дмитрий Шадрин.

Успехи и скандалы 2011 года

В мае 2011 года обком предложил ЦК одобрить участие в выборах в Госдуму Николая Езерского и Андрея Альшевских. В первую тройку на выборах в заксо включили руководителя свердловского обкома КПРФ Дмитрия Шадрина, действующего депутата облдумы Владимира Конькова и секретаря обкома Елену Кукушкину. Коммунисты были настроены увеличить свое присутствие в облдуме, но, как и прежде, начались скандалы.

В августе 2011 года коммунисты Екатеринбурга исключили из своих рядов депутата областной думы Георгия Перского. По словам Перского – за «антипартийную деятельность». «Исключили за то, что якобы мною и Андреем Альшевских была развязана травля первого секретаря обкома Дмитрия Шадрина (речь идет о слухах про судимость Шадрина и обвинениях его в экстремизме, – прим. ред.), – пояснил депутат «Новому Региону». – Собрали нужных людей. Половину обкома не позвали, меня не позвали. Нужным количеством голосов проголосовали за мое исключение». Тем не менее, Перский был уверен, что в новый состав заксо так или иначе попадет.

По итогам декабрьских выборов в заксо коммунисты получили 8 мандатов. Депутатами стали: Дмитрий Шадрин, Елена Кукушкина, Владимир Коньков, Александр Новокрещенов, Евгений Касимов, Максим Серебренников, Нафик Фамиев и Андрей Альшевских. Изгнанный из КПРФ Перский нашел себе место во фракции «Справедливой России». Покинувший КПРФ незадолго до выборов Евгений Артюх примкнул к ОНФ и избрался по списку «Единой России», за что бывшие товарищи освистали его на заседании. В ответ Артюх выложил в соцсети неприятные подробности из биографии бывших однопартийцев.

КПРФ и Евгений Куйвашев. Новая смена первого секретаря

В мае 2012 года, когда заксобрание должно было проголосовать за нового губернатора Евгения Куйвашева, коммунисты не смогли прийти к единому мнению. Андрей Альшевских при голосовании вышел из зала, Шадрин и Кукушкина голосовали против, остальные – за. Нафик Фамиев пояснил тогда «Новому Дню», что фракция не могла прийти к единому мнению и решила, что каждый депутат будет голосовать по-своему. На общий результат это не повлияло – Куйвашев получил 46 депутатских голосов.

В апреле 2013 года, когда Куйвашев впервые отчитывался перед заксо, коммунисты несколько подпортили ему настроение. Утром перед началом заседания они развернули у заксо большой красный флаг в поддержку законопроекта «О Знамени Победы», а затем задавали неудобные вопросы – например, был ли кто-то наказан за банкротство и долги перед рабочими на новоуральском заводе АМУР, Верхнесинячихинском металлургическом заводе и других производствах. «Пока нет. Я же не полицейский и не следователь, и не могу следить за всеми следственными действиями», – ответил губернатор.

Оппозиционный настрой коммунистов подтвердился и во время принятия проекта бюджета на 2014 год – фракция голосовала против. Например, Андрей Альшевских, сообщив о трауре по бюджету в стане коммунистов, раскритиковал работу согласительных комиссий и весь проект бюджета в целом: «Честное слово, я много смотрел документов к бюджету и старался разобраться во всех этих мероприятиях. Но эти подпрограммы как сундуки и ларцы, в которых спрятаны средства, и ничего непонятно, какие средства куда идут». Далее депутат в очередной раз начал высказывать претензии в адрес облправительства и губернатора, и в этот момент у него отключился микрофон.

В декабре 2013 года власть в отделении снова начала меняться: лидер фракции КПРФ в свердловском заксо Дмитрий Шадрин был смещен с поста. Новым руководителем фракции стал депутат Нафик Фамиев, которого считали политиком, близким к «серому кардиналу» Екатеринбурга Владимиру Тунгусову. Политические и партийные перспективы самого Шадрина казались туманными. Через несколько месяцев ему вообще пришлось освободить пост первого секретаря свердловского обкома КПРФ.

«Сбылась мечта антипартийной группы – я подал в отставку!» – написал Шадрин в соцсети в марте 2014 года. Чуть позже информацию подтвердил в фейсбуке его основной соперник Андрей Альшевских. Правда, ему руководящий пост снова не достался. Не достался он и открытому противнику губернатора Нафику Фамиеву.

Бюро партии и Геннадий Зюганов рекомендовали на пост первого секретаря молодого партийного активиста Александра Ивачева. Его дебют 10 октября на митинге в защиту бесплатного проезда для льготников не обошелся без казуса: один из охранявших общественный порядок офицеров отозвал Ивачева в сторонку, где, как оказалось, его поджидал представитель военкомата. Руководителю свердловских коммунистов, которому 30 октября должно было исполниться 27 лет, была вручена повестка. Ивачев выразил недоумение, так как, по его словам, повестку он уже получал. Впрочем, в армию он так и не ушел – спасла защищенная диссертация.

А в 2015 году вырвался в публичную плоскость подспудно существующий конфликт между Ивачевым и Андреем Альшевских. Коммунисты обменялись любезностями в фейсбуке. Источник агентства подтвердил, что определенное противостояние между опытным депутатом и молодым секретарем обкома действительно существует. «Андрей Геннадьевич в последнее время то причисляет себя к партии, то дистанцируется. Ездит куда-то то с ОНФ, то с губернатором. Вероятно, обком это раздражает», – отметил собеседник агентства.

Еще больше обострил ситуацию в КПРФ вопрос об отмене прямых выборов мэров в Свердловской области. Если лидер фракции Нафик Фамиев выступил резко против, то депутат Дмитрий Шадрин, бывший первый секретарь СРО КПРФ, заявил, что в нынешней сложной ситуации главы должны быть назначаемыми. Он также обвинил однопартийцев в непоследовательности и троцкизме, напомнив, что КПРФ не выдвинула своего кандидата на проходивших в то время мэрских выборах в Карпинске. То же самое возмутило и Андрея Альшевских, заявившего: «Я уже вообще не понимаю, что я делаю в КПРФ».

Тот же предвыборный год ознаменовался кадровыми перестановками: депутат Елена Кукушкина уехала в заксобрание Ямала, а на ее место в свердловское заксо пришел депутат гордумы от КПРФ Вячеслав Вегнер. Освободившееся место Вегнера в гордуме занял 26-летний секретарь Свердловского обкома КПРФ по организационно-партийной и кадровой работе Эдуард Мансуров.

Новые потери, коммунист-банкир и пенсионная реформа

Уже осенью 2015 года КПРФ приблизительно определилась с кандидатами в Госдуму на выборах 2016 года. В предварительный список вошли «вечный» Николай Езерский, Андрей Альшевских, Александр Ивачев, Вячеслав Вегнер и Нафик Фамиев. Но что-то пошло не так: весной компартию покинул Альшевских. «Те, кто следит за реалиями уральской политики, заметили, что в последние годы меня целенаправленно отстраняли от парторганизации. Если руководство обкома полагает, что как депутат я дискредитирую партию, то нахождение в рядах местного КПРФ теряет смысл», – написал Альшевских на своей странице в соцсети. Вскоре он подал заявление на участие в праймериз «Единой России».

Также за несколько месяцев до выборов заявление о выходе из КПРФ написали сразу два опытных депутата заксо – Нафик Фамиев и Евгений Касимов. Вскоре подтвердилась информация, что они намерены избираться в заксо от Партии пенсионеров, которой в регионе руководил еще один бывший коммунист – Евгений Артюх.

После таких кадровых потерь неудивительно, что по итогам выборов в заксо в 2016 году фракция КПРФ сократилась до четырех человек: это сам Ивачев, Игорь Аксенов, Александр Ладыгин и Вячеслав Вегнер. В Госдуму от уральских коммунистов снова попал один Николай Езерский. Альшевских также прошел в Госдуму, но уже в составе списка ЕР.

В 2017 году КПРФ наряду с другими партиями начала готовиться к губернаторским выборам. Вместе с эсерами и «пенсионерами» они внесли законопроект, предлагающий снизить «муниципальный фильтр» для кандидатов с 7,9% до 5%. Предложение ожидаемо не прошло. В начале июня коммунисты назвали имя своего кандидата на пост губернатора. Это оказался москвич Алексей Парфенов, который в 2016 году баллотировался в депутаты Госдумы от КПРФ по Каменск-Уральскому округу, но проиграл единороссу Льву Ковпаку. Выбор руководства КПРФ изначально смущал наблюдателей: члена совета директоров ПАО «Плюс Банк» Парфенова на Урале попросту никто не знал.

Бывший член обкома КПРФ Роман Зыков незадолго до выборов в интервью «Новому Дню» рассказал, что, по его мнению, это сделано не просто так: «Сейчас Парфенов, по сути, за свой счет финансирует избирательную кампанию. Кандидатура Парфенова была выбрана неслучайно. Здесь очень боятся харизматиков – уровня, например, Альшевских или Вегнера», – заявил Зыков. По результатам выборов Парфенов набрал 11,56 % голосов.

Губернаторские выборы привели еще к одной потере в рядах КПРФ: депутат Вегнер не стал скрывать, что проголосовал за единоросса Куйвашева, так как Парфенов казался ему слишком слабым кандидатом. Партия отреагировала и исключила Вегнера из своих рядов. Впрочем, депутатом заксо он остался до конца полномочий.

Летом 2018 года, накануне очередных выборов в гордуму Екатеринбурга, у КПРФ был прекрасный повод для проведения крупных уличных акций – пенсионная реформа. На один из таких митингов, 28 июля, собралось около 6 тысяч человек. Возможно, отчасти благодаря этому фракция КПРФ в ЕГД увеличилась. В нее вошли шесть списочных коммунистов: Сергей Шадрин, председатель общественной организации «Дети войны» Римма Скоморохова, помощник депутата заксо Руслан Ступников, замдиректора ООО «Уралстройправо» Олег Гордеев и комсомолец Андрей Пирожков. По одномандатному округу № 18 прошел Виктор Сомиков. «Паровоз» списка Александр Ивачев отказался от мандата в гордуме и остался в заксо.

Комсомольский мятеж

Весной 2019 года прогремел один из самых крупных скандалов в отделении. 16 марта в повестке заседания обкома стоял вопрос о молодежной политике и исключении из партии нескольких активистов комсомола «за антипартийную деятельность». Во время обсуждения в зал ворвались комсомольцы, несогласные с этим решением. Они требовали отправить в отставку первого секретаря обкома Александра Ивачева и комсорга Дениса Курочкина. Группу протестующих возглавлял депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков. Он сообщил РИА «Новый День», что причиной недовольства стал роспуск городской комсомольской организации.

С тех пор конфликт между обкомом свердловского отделения КПРФ и группой комсомольцев и молодых коммунистов набирал обороты. Бюро обкома КПРФ сделало заявление об исключении из партии Романа Зыкова, Андрея Хабарова, Эдуарда Мансурова и Юрия Емалетдинова за антипартийную деятельность. Сам Ивачев заявил о провокации. По его словам, возросшая активность коммунистов вызвала опасения властей и партию стремятся дискредитировать любой ценой. «Вероятно, данная задача была поручена депутату Вячеславу Вегнеру, который в течение нескольких лет перетягивал к себе отдельных сотрудников аппарата обкома», – заявил он. Вегнер на это ответил, что «если через какое-то время никого, кроме льстецов и соглашателей в свердловской КПРФ не останется – увы, в этом не будет виноват ни Вегнер, ни Кремль, ни вашингтонский обком, ни даже рептилоиды с Нибиру».

7 ноября 2019 года «левые» Екатеринбурга отмечали раздельно. Сначала к памятнику Ленину пришли ветераны из РКРП, затем на улицы вышли представители организации «Суть времени», затем – КПРФ. Последними, около 20:30, «к Ильичу» пришли молодые люди из организации «Выбор», бывшие комсомольцы, и «Коммунисты России».

2020 «коронавирусный» год был по понятным причинам достаточно скуп на уличные акции. Но теперь, когда выборы в Госдуму и заксо уже не за горами, в кулуарах заговорили о возможных кандидатах в депутаты. Ожидается, что Вячеслав Вегнер повторит опыт Альшевских и пойдет на праймериз «Единой России». А первый секретарь Александр Ивачев надеется попасть в Госдуму – на место ветерана Николая Езерского.

Продолжение следует

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 11.03.21

Свердловская область не попала в число регионов, где продлят льготную ипотеку. / Синоптики: в середине марта на Среднем Урале потеплеет до нормы. / В Алабино началась подготовка техники в Параду Победы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»