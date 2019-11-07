«Левые» Екатеринбурга не стали отмечать годовщину Революции все вместе (ФОТО)

Празднование 102-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в Екатеринбурге выдалось довольно мрачным. Во-первых, из-за пасмурной и дождливой погоды. Во-вторых, из-за вечернего времени – все мероприятия прошли после захода солнца и после 18 часов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первыми около 18:00 на Площадь 1905 года пришли ветераны – Российская коммунистическая рабочая партия, также называющая себя РКРП-КПСС. Пожилых людей было немного, около 20 человек. С трибуны звучали речи о плачевном расколе левого движения. Прохожим раздавали газету «Трудовая Россия».

Чуть позже на Плотине, где раньше находилась Краснознаменная группа, построился актив движения «Суть времени» – в основном крепкие молодые люди, также около 20 человек. В течение нескольких минут они стояли, неподвижно застыв, повторяя исчезнувшую скульптурную группу.

Около 19-10 мимо них по набережной прошла самая многочисленная колонна – областного отделения КПРФ во главе с депутатом заксо Александром Ивачевым. Они несли портреты Геннадия Зюганова, Павла Грудинина, Ленина и Сталина.

КПРФ и активисты «Сути времени» сдержанно приветствовали друг друга, но разошлись в разные стороны: коммунисты – к памятнику Ильичу, сторонники Сергея Кургиняна – к Площади коммунаров, чтобы возложить цветы к памятнику погибшим.

На митинге КПРФ одной из главных проблем 7 ноября оказались финансовые проблемы бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина. «Руки прочь от Грудинина!» – хором скандировали собравшиеся, несколько сотен человек разного возраста. Последними, около 20:30, «к Ильичу» пришли молодые люди из организации «Выбор», отколовшиеся в этом году от КПРФ, и «Коммунисты России».

К 21:00 все праздничные мероприятия были закончены. Сотрудники полиции сопровождали демонстрантов, но весьма в небольшом количестве, и мероприятиям не препятствовали. Впрочем, около 21.00 откуда-то из-за памятника Ленину выехал до сих пор незаметный автобус ОМОН.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 07.11.19

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