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Четверг, 3 ноября 2022, 10:24 мск

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Коммунистам не разрешили отметить 7 ноября митингом

Свердловским коммунистам не разрешили провести в Екатеринбурге митинг 7 ноября, в день 105-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Как рассказали «Новому Дню» в свердловском областном отделении КПРФ, в министерство общественной безопасности Свердловской области была подана заявка на проведение митинга, но ее не согласовали в связи с объявлением режима базовой готовности в регионе на фоне СВО. Тем не менее коммунисты уверяют, что 7 ноября для них – дата особая и без внимания ее не оставят.

Напомним, последние митинги 7 ноября свердловские сторонники левых идей провели в 2019 году. Единого шествия не было. Праздничные мероприятия в Екатеринбурге по отдельности провели РКРП-КПСС, КПРФ, «Суть времени», свердловская молодежная организация «Выбор» и «Коммунисты России».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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