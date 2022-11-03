Минбез запретил митинги из-за введения уровня базовой готовности в Свердловской области

В министерстве общественной безопасности Свердловской области прокомментировали отмену политических митингов в День народного единства. Как заявили в ведомстве, ограничения на проведение массовых уличных мероприятий связаны с введенным с 19 октября уровнем базовой готовности в Свердловской области.

«Львиная доля сил правопорядка направлена на защиту жизненно важных объектов, общественного порядка и безопасности. Отвлекать силовиков от важной работы на митинги и гуляния – не самое подходящее решение в текущих условиях», – цитирует ответ министерства издание «Коммерсант Урал».

Отметим, что большинство политических партий и общественников сами отказались от проведения уличных акций по случаю Дня народного единства. Однако в Екатеринбурге был согласован массовый крестный ход, который пройдет 4 ноября в центре города.

Ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявлял, что не планируется никаких дополнительных ограничений в регионе из-за введения режима базовой готовности. В том числе, как уверял чиновник, не будет запрета массовых мероприятий.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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