Культуролог Георгий Цеплаков о Дне народного единства: «Праздник не стал всеобщим»

День народного единства, который в России будут отмечать завтра, так и не стал по-настоящему народным, всеобщим праздником. Об этом в разговоре с «Новым Днем» рассказал культуролог Георгий Цеплаков. Публикуем его мнение целиком.

«Предстоящий праздник относится к числу спорных. Он возник, как мы знаем, для того, чтобы заменить традицию советского празднования 7 Ноября, годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, на другой привычный россиянам день. Стали искать аналог и нашли день изгнания поляков из России. Но эта дата – 4 ноября – с исторической точки зрения не является адекватной. На самом деле это событие произошло тоже 7 ноября. Но праздник существует, и нам так или иначе приходится его праздновать. К сожалению, он не может в полном смысле слова являться днем народного единения. Просто потому, что им заменили другой праздник, к которому в обществе тоже отношение неоднозначное. Но большинство социологических опросов показывают, что отношение людей к 7 ноября со временем становится все лучше и лучше.

Праздник так и не стал народным. Да, 7 ноября больше не празднуют, но и День народного единства не стал всенародным. И так бывает всегда, когда устоявшуюся практику пытаются заменять сверху».

Напомним, большинство политических партий и общественников сами отказались от проведения уличных акций в Екатеринбурге по случаю Дня народного единства. Единственным публичным массовым мероприятием станет крестный ход, который пройдет 4 ноября в центре города.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/776938.html

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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