В Свердловской области не будут отменять новогодние праздники из-за введения режима базовой готовности

В Свердловской области не будут вводить ограничения в связи с введением режима базовой готовности региона после объявления частичного военного положения в России. Как сообщил вице-губернатор Павел Креков в эфире радио «Комсомольская правда», никаких принципиальных отличий от текущей ситуации не будет. В областном правительстве также не намерены отменять праздничные массовые мероприятия. Однако новогодние корпоративы будут скромнее.

«Никаких ограничений по массовым мероприятиям не будет. Во время празднования Нового года мы уйдем от каких-то чрезмерно затратных вещей. И это логично. Потому что лучше эти средства направить на помощь тем же семьям военнослужащих, на помощь военнослужащим. Но, тем не менее, будут гореть елки, будут проходить новогодние мероприятия, в первую очередь, для детей. И в первую очередь для детей из семей военнослужащих. Мы уйдем от шумных корпоративов, приглашений дорогих артистов», – рассказал заместитель главы региона.

Также Креков подчеркнул, что в режим базовой готовности входит оказание помощи мобилизованным гражданам и их семьям. «Никаких дополнительных мероприятий, связанных с ограничениями, пропускными режимами и так далее, не подразумевается», – сообщил чиновник.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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