Профильный комитет отклонил законопроект по снижению муниципального фильтра / «Пойдет много желающих, а нам это надо?»

Публикации за 13.03.17

Комитет заксо по законодательству сегодня отклонил законопроект, которым предлагается снизить так называемый муниципальный фильтр для кандидатов в губернаторы с 7,9% до 5%. По мнению депутатов-единороссов, его авторы за пять лет «не придумали ничего нового».

Как передает корреспондент NDNews.ru, проект представил секретарь областного отделения КПРФ Александр Ивачев. Депутат заявил, что сейчас ни у одной оппозиционной партии в Свердловской области нет 126 собственных муниципальных депутатов, а именно столько подписей требуется для выдвижения. «Наши противники говорят, что мы можем «добрать» недостающие голоса за счет независимых депутатов-самовыдвиженцев. Но практика показывает, что реально независимых депутатов очень мало, в лучшем случае 10-12%», – подчеркнул Ивачев.

Взявший на себя роль его оппонента главный свердловский единоросс Виктор Шептий особенно не церемонился, заявив, что в 2012 году размер фильтра обсуждался очень долго и подробно, в результате чего он получился дробным, чего нет ни в каких других регионах. «Никаких новых аргументов я сейчас не услышал. Если человек не может набрать 126 подписей местных депутатов, значит, на губернаторские выборы ему идти не надо». «Вы ведь тоже сейчас ничего нового не сказали», – попробовал возразить либерал-демократ Александр Коркин. «А я и не собирался, это же не я законопроект вношу», – отрезал Шептий.

Председатель комитета Владимир Никитин, как и следовало ожидать, поддержал однопартийца. «Если понизить этот, как вы говорите, фильтр, то у нас появится много желающих поучаствовать в выборах. Причем большинство кандидатов пойдет, зная, что губернаторами их никто не выберет. А некоторые пойдут, думая: «хоть бы меня не выбрали». А нам это зачем?.. Я вам вообще сейчас крамольную вещь скажу: врио губернатора, назначенный президентом, практически со стопроцентной гарантией будет избран. Так может, лучше вообще вернуться к назначению губернаторов?» – предложил Никитин.

В результате комитет четырьмя голосами против одного рекомендовал заксобранию проект коммунистов отклонить.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 13.03.17

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