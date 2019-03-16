В свердловском обкоме КПРФ жуткий раскол: комсомольцы требуют отставки Ивачева (ФОТО)

Сегодняшнее заседание свердловского обкома КПРФ обернулось скандалом. В повестке стоял вопрос о молодежной политике и исключении из партии нескольких активистов комсомола «за антипартийную деятельность». Во время обсуждения в зал ворвались комсомольцы, несогласные с этим решением. Они требовали отправить в отставку первого секретаря обкома Александра Ивачева и комсорга Дениса Курочкина.

Группу протестующих возглавлял депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков. Он сообщил РИА «Новый День», что причиной недовольства стал роспуск городской комсомольской организации. «На этой неделе разогнали 63 активистов горкома, их назвали предателями. Сегодня мы попросили дать слово на заседании обкома, нас стали силой выгонять. Ивачев вызвал полицию, обвинил комсомольцев в попытке захвата помещения партии. Я поговорил с правоохранителями, никаких юридических нарушений с нашей стороны не было. Все уладилось. Но в понедельник мы направим жалобу в Москву, потому что на Урале идет уничтожение комсомола», – рассказал депутат.

Со слов участвующих в протесте комсомольцев, когда их выталкивали из зала, завязалась потасовка. Но ни Пирожков, ни присутствующий на заседании депутат заксобрания Александр Ладыгин факт драки не подтвердили.

«Группа молодых людей, прежде состоявших в комсомоле, сейчас никто из них в нем уже не состоит, ворвалась на закрытое заседание пленума обкома и пыталась завладеть имуществом, а также делали заявления, порочащие честь и достоинство отдельных коммунистов. Фактически устроили в фойе несанкционированный митинг. Мы были вынуждены вызвать наряд полиции, после его приезда нападавшие ретировались. Никакого физического вреда им нанесено не было, ни я, ни первый секретарь в драке не участвовали, потому что никакой драки не было. Сейчас я еду в отделение полиции писать заявление о повреждении имущества обкома», – заявил «Новому Дню» Александр Ладыгин.

Отметим, что конфликт комсомольцев с руководством обкома тянется уже несколько месяцев. Как рассказал источник «Нового Дня» в комсомоле, Ивачев обвиняет Пирожкова в присвоении партийных денег, которые должны были идти на мероприятия молодых коммунистов. Речь идет о сумме в 200 тысяч рублей. Но сами комсомольцы опровергают эти обвинения, и считают, что Ивачев таким способом хочет избавиться от неугодных партийцев. Выгнанные с заседания комсомольцы устроили пикет на улице и раздавали прохожим листовки с заявлениями о коррупции и поборах в обкоме.

На момент публикации Александр Ивачев был недоступен для комментариев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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