«У нас будет свой комсомол»: противники Ивачева создадут автономную организацию, если Москва им не поможет

Отлученные от КПРФ комсомольцы оспорят решение свердловского обкома о роспуске горкома ЛКСМ Екатеринбурга. Как сообщил РИА «Новый День» руководитель молодежной ячейки Евгений Емалетдинов, готовится коллективная жалоба в центральный комитет Ленинского комсомола в Москве. Обращение может быть рассмотрено на пленуме организации 28 марта.

«Сейчас попробуем решить вопрос в правовом поле, чтобы сохранить екатеринбургский комсомол. Если Москва не отреагирует, значит, создадим независимую от КПРФ и ЛКСМ организацию с левой идеологией. Над названием с ребятами еще не думали. Но это не так важно. Можно назваться «Союз коммунистической молодежи» или условной антифашисткой организацией», – рассказал собеседник агентства.

Приглашение МГЕР «Единой России» вступить в их ряды екатеринбургские комсомольцы решительно отвергают. «У нас левая идеология. «Молодая гвардия» к ней не имеет никакого отношения», – заявил Евгений Емалетдинов.

Напомним, в минувшие выходные на заседании свердловского обкома КПРФ разразился скандал. В повестке стоял вопрос о молодежной политике и исключении из партии нескольких активистов комсомола «за антипартийную деятельность». Во время обсуждения в зал ворвались комсомольцы, несогласные с этим решением. Они требовали отправить в отставку первого секретаря обкома Александра Ивачева и комсорга Дениса Курочкина. Дело чуть не дошло до драки, руководители обкома вызвали полицию. Впрочем, правоохранители, оценив обстановку, вмешиваться не стали. Выставленные за дверь молодые люди еще некоторое время пикетировали у здания обкома и раздавали прохожим листовки, в которых обвиняли Ивачева в покупке дорогой недвижимости на деньги неизвестного происхождения и в том, что он последовательно избавляется от неугодных людей в отделении.

Накануне группа комсомольцев составила открытое обращение к председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову. В письме они обвинили Ивачева в «неспособности руководить отделением» и попросили лидера партии дать оценку его действиям. Сам первый секретарь свердловского обкома заявил о провокации.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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