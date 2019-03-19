Скандал в КПРФ нарастает: вдохновителя «антипартийной группы» обком нашел в заксобрании

В Екатеринбурге набирает обороты конфликт между обкомом свердловского отделения КПРФ и группой комсомольцев и молодых коммунистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бюро обкома КПРФ накануне сделало заявление об исключении из партии Романа Зыкова, Андрея Хабарова, Эдуарда Мансурова и Юрия Емалетдинова за антипартийную деятельность. Напомним, в минувшие выходные заседание свердловского обкома КПРФ обернулось скандалом. В повестке стоял вопрос о молодежной политике и исключении из партии нескольких активистов комсомола «за антипартийную деятельность». Во время обсуждения в зал ворвались комсомольцы, несогласные с этим решением. Они требовали отправить в отставку первого секретаря обкома Александра Ивачева и комсорга Дениса Курочкина. Дело чуть не дошло до драки, руководители обкома вызвали полицию. Впрочем, правоохранители, оценив обстановку, вмешиваться не стали. Выставленные за дверь молодые люди еще некоторое время пикетировали у здания обкома и раздавали прохожим листовки, в которых обвиняли Ивачева в покупке дорогой недвижимости на деньги неизвестного происхождения и в том, что он последовательно избавляется от неугодных людей в отделении.

Сам Ивачев заявил о провокации. По его словам, возросшая активность коммунистов вызвала опасения властей, и партию стремятся дискредитировать любой ценой. «Вероятно, данная задача была поручена депутату Вячеславу Вегнеру, который в течении нескольких лет перетягивал к себе отдельных сотрудников аппарата обкома и координировал их деятельность. Так как политические претензии в адрес нашего партийного отделения несостоятельны в глазах любого думающего человека, линией атаки группы Вегнера на обком была выбрана финансово-хозяйственная деятельность. В данный момент в адрес местных отделений КПРФ идет массированная рассылка подметных писем с клеветнической информацией о деятельности обкома и его руководства», – говорится в заявлении бюро обкома (орфография и пунктуация сохранены). Кроме того, обком предупреждает, что «в руках антипартийной группы оказалась партийная почта обкома и база контактных данных местных отделений».

Сам Вегнер ответил персеку обкома Александру Ивачеву и всем интересующимся через соцсети: «Я хорошо помню восьмидесятые годы и те причины, по которым развалился СССР. Повсеместный блат, бравурные отчеты в центр, которые совершенно не отражали ситуации, и тотальное нежелание решать реальные проблемы. Легко придумать «антипартийную группу» с риторикой в духе тридцатых годов, легко всех недовольных лично тобой объявлять врагами партии… Если через какое-то время никого, кроме льстецов и соглашателей в свердловской КПРФ не останется – увы, в этом не будет виноват ни Вегнер, ни Кремль, ни вашингтонский обком, ни даже рептилоиды с Нибиру», – написал он.

Сказала свое слово и молодежь. Группа комсомольцев составила открытое обращение к председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову. В письме они обвинили Ивачева в «неспособности руководить отделением» и попросили лидера партии дать оценку его действиям 16 марта.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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