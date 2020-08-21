КПСС выдвинула в Госсовет Республики Коми двух екатеринбуржцев

В выборах депутатов Госсовета Республики Коми, которые состоятся 13 сентября, примут участие два жителя Екатеринбурга, в прошлом – члены КПРФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в список кандидатов от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) вошли помощник депутата свердловского заксо Роман Зыков и руководитель Уральского департамента КПСС Андрей Хабаров. Комментируя свое участие в кампании, Роман Зыков заявил «Новому Дню», что КПРФ «позорит и дискредитирует коммунистическое направление в политике России», а потому «нужны другие коммунисты».

Напомним, и Зыков, и Хабаров раньше состояли в КПРФ, но в 2019 году в свердловском отделении партии произошел серьезный конфликт между частью актива и руководителем отделения Александром Ивачевым. Оппоненты обвиняли Ивачева в предательстве интересов партии и в избавлении от неугодных, он их – в «антипартийной деятельности».

Добавим, что в Коми в этом году проходят и выборы главы республики. Кандидату от КПРФ Олегу Михайлову, который призывал сократить объем налогов, отправляемых в Москву, было отказано в регистрации. Кандидат от КПСС Сергей Пономарев регистрацию успешно прошел.

Екатеринбург, Сыктывкар, Елена Владимирова

Екатеринбург, Сыктывкар. Другие новости 21.08.20

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