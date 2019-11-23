В Свердловской области появилась КПСС. В составе – разочаровавшиеся в КПРФ коммунисты (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге было создано региональное отделение КПСС (Коммунистической партии социальной справедливости»). Его возглавил Андрей Хабаров, в недавнем прошлом – руководитель аппарата обкома КПРФ.

Как сообщили РИА «Новый День» в самой организации, в региональное отделение КПСС вступили коммунисты из 12 муниципалитетов Среднего Урала – Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменск-Уральского, Асбеста, Сухого Лога, Верхней Салды, Новоуральска, Верх-Нейвинска, Алапаевска и Алапаевского района, Горноуральского и Каменского округов. На сегодняшний день, по словам Хабарова, в отделении около ста человек.

«Все они – бывшие члены КПРФ, которые поняли, что им не по пути с зюгановской партией. Отвечая на вопрос «почему КПСС?», сразу скажу: оставаться в зюгановской партии равнозначно прекращению борьбы, а уходить в никуда, поверить в монополию КПРФ на коммунизм, значит потерять сложившуюся организацию. Для нас именно КПСС стала платформой для объединения реальных левых активистов. Да, это не парламентская партия, но на данном этапе может оно и к лучшему», – заявил Андрей Хабаров. На сегодняшней конференции рядом с ним сидел бывший депутат заксобрания области (2011-2016 гг), новоуралец Дмитрий Шадрин, который возглавлял свердловское отделение КПРФ с сентября 2010 до марта 2014 года, после чего его место было отдано молодому амбициозному Александру Ивачеву. Пока Шадрин в КПСС не вступил, но выразил ему поддержку.

Сам Ивачев заявил корреспонденту РИА «Новый День», что КПСС вводит людей в заблуждение. «На сегодняшний день из нашего отделения не вышел ни один человек. Да, есть люди, которых когда-то давно исключили из КПРФ, но сейчас они к нам не имеют никакого отношения. Сколько у них человек – не имею понятия. Но совершенно ясно, что это выгодно партии власти. Достаточно посмотреть, чьими руками это делается», – считает Ивачев.

Политтехнолог Александр Пирогов, комментируя «Новому Дню» создание новой партии, отметил, что оживление на левом фланге за два года до больших выборов достаточно закономерно, так как левые идеи действительно стремительно набирают популярность у населения и представляют угрозу для партии власти в 2021 году. Такая партия, как КПСС, выгодна власти, так как ослабляет КПРФ. С другой стороны, в сложной ситуации оказался сам нынешний персек КПРФ Александр Ивачев. Пирогов напомнил, что летом губернаторские СМИ сообщили о личной встрече главного коммуниста области с Евгением Куйвашевым. Неофициально предполагалось, что была достигнута договоренность: в 2021 году административный ресурс не помешает Ивачеву получить кресло в Госдуме. «С другой стороны, он настроил против себя очень многих бывших старших соратников, все мы помним их имена, в результате его деятельности создана масса точек напряжения в отношениях с однопартийцами, и они не упустят возможности уронить его аппаратный вес», – предполагает Пирогов.

Екатеринбург, служба информации

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