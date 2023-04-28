российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 28 апреля 2023, 10:25 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Экс-депутата могут снять с праймериз ЕР за оппозиционные высказывания в юности

Участнику праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в Екатеринбургскую гордуму Эдуарду Мансурову грозит отмена регистрации – кто-то напомнил партии власти о его оппозиционном прошлом.

В интернете появился ролик, в котором показано, как нынешний сторонник «Единой России» принимает участие в акциях протеста КПРФ, а также говорит о своем негативном отношении к президенту Владимиру Путину и правящей партии.

В пресс-службе свердловского отделения ЕР сообщили, что этот факт им известен. «Региональному отделению известно о существовании данного видео, дискредитирующего партию «Единая Россия». В соответствии с подпунктом 4 пункта 6 статьи 14 Положения о порядке проведения предварительного голосования основанием для отказа в регистрации или отмены регистрации является выявление действий со стороны кандидата предварительного голосования, дискредитирующих партию. На ближайшем заседании члены оргкомитета изучат вопрос и примут соответствующее решение», – заявили в исполкоме.

Сам Эдуард Мансуров прокомментировал «Новому Дню» ситуацию так: «Я уверен, что видео, сфабрикованное из каких-то обрывков более чем десятилетней давности, не перевесит в глазах оргкомитета ту работу по благоустройству, те социальные проекты, которые я и наша команда ведут последние годы на Уралмаше».

Как уже сообщал «Новый День», Мансуров стал депутатом гордумы Екатеринбурга от КПРФ в ноябре 2015 года. Ему перешел мандат Вячеслава Вегнера, который был избран депутатом областного заксо. В 2018 году срок полномочий Мансурова истек, в новый созыв ЕГД он не прошел. В 2019 году он был исключен из КПРФ после конфликта с первым секретарем обкома Александром Ивачевым «за антипартийную деятельность».

Добавим, в марте 2012 года Мансуров и Ивачев, тогда еще друзья и соратники, вместе участвовали в несанкционированном митинге оппозиции «Я не голосовал за Путина!». В акции приняли участие несколько тысяч жителей Екатеринбурга.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Скандал в КПРФ нарастает: вдохновителя «антипартийной группы» обком нашел в заксобрании

Метки / Выборы в гордуму Екатеринбурга

Было 18, стало 25. В Екатеринбурге перенарезали схему избирательных округов / Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выдвинулся на праймериз «Единой России» в гордуму / Бывший министр и действующий чиновник собрались в депутаты / Действующие депутаты массово пошли на праймериз «Единой России» / На праймериз ЕР заявились бывшие депутаты от «эсеров» и коммунистов / Екатеринбургская дума утвердила новую схему выборов / Профильная комиссия Екатеринбургской думы одобрила изменение схемы выборов / Изменения в схему выборов гордумы одобрили 442 человека. Против – 423

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Выборы в гордуму Екатеринбурга,