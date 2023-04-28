Экс-депутата могут снять с праймериз ЕР за оппозиционные высказывания в юности

Участнику праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в Екатеринбургскую гордуму Эдуарду Мансурову грозит отмена регистрации – кто-то напомнил партии власти о его оппозиционном прошлом.

В интернете появился ролик, в котором показано, как нынешний сторонник «Единой России» принимает участие в акциях протеста КПРФ, а также говорит о своем негативном отношении к президенту Владимиру Путину и правящей партии.

В пресс-службе свердловского отделения ЕР сообщили, что этот факт им известен. «Региональному отделению известно о существовании данного видео, дискредитирующего партию «Единая Россия». В соответствии с подпунктом 4 пункта 6 статьи 14 Положения о порядке проведения предварительного голосования основанием для отказа в регистрации или отмены регистрации является выявление действий со стороны кандидата предварительного голосования, дискредитирующих партию. На ближайшем заседании члены оргкомитета изучат вопрос и примут соответствующее решение», – заявили в исполкоме.

Сам Эдуард Мансуров прокомментировал «Новому Дню» ситуацию так: «Я уверен, что видео, сфабрикованное из каких-то обрывков более чем десятилетней давности, не перевесит в глазах оргкомитета ту работу по благоустройству, те социальные проекты, которые я и наша команда ведут последние годы на Уралмаше».

Как уже сообщал «Новый День», Мансуров стал депутатом гордумы Екатеринбурга от КПРФ в ноябре 2015 года. Ему перешел мандат Вячеслава Вегнера, который был избран депутатом областного заксо. В 2018 году срок полномочий Мансурова истек, в новый созыв ЕГД он не прошел. В 2019 году он был исключен из КПРФ после конфликта с первым секретарем обкома Александром Ивачевым «за антипартийную деятельность».

Добавим, в марте 2012 года Мансуров и Ивачев, тогда еще друзья и соратники, вместе участвовали в несанкционированном митинге оппозиции «Я не голосовал за Путина!». В акции приняли участие несколько тысяч жителей Екатеринбурга.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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