Размежевались: изгнанные комсомольцы отметят Первомай отдельно от коммунистов

Екатеринбургские комсомольцы, которые были изгнаны из организации в марте этого года, собираются отмечать 1 Мая отдельно от коммунистов, возглавляемых Александром Ивачевым.

Как рассказал РИА «Новый День» депутат ЕГД Андрей Пирожков, 1 мая активисты соберутся в 11:00 у памятника комсомолу Урала на Вознесенской горке, мероприятие согласовано. Собрание будет отчасти организационным – молодежь собирается обсудить вопрос о создании новой самостоятельной организации. Ожидается, что придут более 60 человек.

Свердловское отделение КПРФ, как обычно, соберется у Главпочтамта, дойдет колонной до памятника Ленину и проведет там митинг.

Напомним, 16 марта заседание свердловского обкома КПРФ обернулось скандалом. В повестке стоял вопрос о молодежной политике и исключении из партии нескольких активистов комсомола «за антипартийную деятельность». Во время обсуждения в зал ворвались комсомольцы, несогласные с этим решением. Они требовали отправить в отставку первого секретаря обкома Александра Ивачева и комсорга Дениса Курочкина. Дело чуть не дошло до драки, руководители обкома вызвали полицию. Впрочем, правоохранители, оценив обстановку, вмешиваться не стали.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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