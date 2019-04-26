Юные гимнастки, протест от коммунистов и пироги от ЛДПР – каким будет Первомай-2019

В Екатеринбурге окончательно утвержден план праздничных шествий и митингов в честь Дня весны и труда. В центре города соберутся десятки тысяч человек, которые будут требовать справедливости – но с разной интонацией.

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте информационной политики, всего было подано 11 заявок на проведение публичных мероприятий 1 мая. По традиции самой многочисленной акцией будет шествие свердловских профсоюзов – от 20 до 25 тысяч участников. Построение колонн работников различных предприятий начнется 1 мая в 9 утра на улице Пушкина, в 9:35 группы двинутся в сторону площади 1905 года. Впереди колонны пойдут знаменосцы, следом – юные гимнастки, которые исполнят несколько упражнений.

«В прошлом году в рамках 100-летия профсоюзного движения была попытка реконструкции спортивных пирамид первомайских демонстраций 1920-40-х годов. Екатеринбуржцам эта идея понравилась, решили повторить», – отметили в областной федерации профсоюзов.

После гимнасток будет шагать оркестр, а уже за музыкантами – первые лица Свердловской области. Сразу за ними последуют представители ОНФ и «Единой России».

«У нас будут первомайские флажки, шарики, партийные шарфики и флаги, транспаранты. Лозунги используем как традиционные, вроде «Мир, труд, май», так и, например, такие как «За стабильность и социальное развитие», «За здоровый город», «Сила в единстве», «Заботу детям» и тому подобное», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕР.

Стоит отметить, что профсоюзы к Первомаю-2019 выбрали общий лозунг «За справедливую экономику в интересах человека труда!». Это требование справедливых зарплат и пенсий, справедливости в трудовых отношениях, безопасности на рабочих местах и достойных социальных гарантий, пояснили в пресс-службе ФПСО.

В 10:00 на главной площади Екатеринбурга начнется торжественный первомайский митинг. Со сцены выступят глава областной федерации профсоюзов и депутат Госдумы Андрей Ветлужских, губернатор Евгений Куйвашев, спикер свердловского парламента Людмила Бабушкина, глава города Александр Высокинский, секретарь ЕР Виктор Шептий.

В 11 часов от Главпочтамта начнется шествие коммунистов, причем у них будет протестная повестка. «К стандартным первомайским лозунгам будут выступление против мусорной и пенсионной реформ. Также будем требовать отставки правительства страны и выступим в поддержку лидера партии Геннадия Зюганова в споре с Дерипаской», – сообщил первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев. Коммунисты обещают собрать на Первомай более тысячи человек.

Следом в 12 часов пойдет колонна «Справедливой России». Партийцы заявили на акцию 500 человек. «У нас лозунг один – справедливость во всем. Наша колонна будет красивая, выйдем с шариками и духовым оркестром впереди», – рассказали РИА «Новый День» в региональном отделении СР.

ЛДПР в этом году сменит локацию – партийцы устроят праздничный митинг на Октябрьской площади, начало в 12:00. «Мы планируем собрать 100-200 человек. У нас будут традиционные лозунги, «Мир, труд, май». Никаких призывов и протестов. Перед партийцами выступят депутат Госдумы Данил Шилков, депутаты заксобрания от ЛДПР. По развлекательной программе будем решать в понедельник, может, организуем чаепитие с пирогами», – поделился подробностями координатор либерал-демократов в Свердловской области Антон Гусев.

Самой крупной неполитической акцией на 1 мая останется «Монстрация». Чиновники министерства общественной безопасности в этом году вновь сослали веселое шествие с абсурдными лозунгами на Вторчермет. Участники соберутся в 14:00 у дома № 5 по улице Сухоложской, прошагают по улицам Титова, Ферганской и финишируют в парке камвольного комбината. Напомним, маршрут в отдаленной части города в прошлый раз стал поводом для шуток среди молодых людей: «Монстрацию отправили лесом!». Как считает ее организатор Семен Чирков, Вторчермет в качестве площадки, конечно, уменьшит количество участников (заявлено 450 человек), но, с другой стороны, улучшит «качество» акции, так как соберет настоящих сторонников «Монстрации».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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