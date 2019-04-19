Власти снова отказали организаторам «Монстрации» в доступе в центр – шествие опять ссылают на Вторчермет

Екатеринбургский журналист Семен Чирков, который, как и в прошлом году, подал заявку на проведение шуточного шествия на Первомай – «Монстрации», – рассказал, что власти вновь отказали ему в согласовании предложенного маршрута в центре города.

«Вчера вечером пришел ответ, что на этом маршруте будет до 15:00 демонстрация первомайская, а также будут устроены торговые ряды, будут гулять празднующие Первомай горожане, и пересечение «Монстрации» и традиционных гуляний нежелательно, поскольку, как считают они, это может привести к недопониманию и конфликту», – рассказал «Новому Дню» Чирков, сославшись на бумагу из Министерства общественной безопасности Свердловской области.

Как и в прошлом году, Чиркову предложили перенести мероприятие на Вторчермет. «Чтобы приехать на Вторчермет, нужна решимость и планирование. Качество участников «Монстрации» на Вторчермете поэтому будет выше, если такое понятие можно к людям вообще применить. Это плюс. А минус – это транспортная составляющая и то, что «Монстрация» вряд ли наберет заявленные 450 человек, если она будет проходить не в центре. Пока советуюсь со всеми. Мне вариант с Вторчерметом симпатичен с одной стороны и с другой – не хотелось бы тусовку чисто для своих, для тех, кто в теме. Может, поищем варианты, например, пойти в колонне профсоюзов», – добавил собеседник агентства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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