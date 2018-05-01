«Свободу единорогам» и «Власть пиратам»: как прошла Монстрация в ссылке (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге после годичного перерыва прошла «Монстрация» – пародийное аполитичное шествие с абсурдными лозунгами. Чиновники разрешили проводить акцию только на Вторчермете, несмотря на это, на месте встречи монстрантов сегодня собралось около ста человек.

Монстрация в ссылке

В сопровождении полиции колонна прошагала по улицам Титова, Ферганской и финишировала в парке Камвольного комбината. Участники, смеясь, тут же придумали аналогию: «Монстрацию отправили лесом!».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этот раз на альтернативный Первомай пришли не школьники и студенты, как было раньше, а молодежь значительно старше. Но на шуточных лозунгах это сильно не отразилось: в толпе можно было увидеть плакаты «Продам тушу дьявола», «Кошки что-то скрывают», «Свободу единорогам», «Власть – пиратам» и «Darknet – котятам», «Срочно требуем лето», «Осьминог головного мозга» и многие другие.

У организатора акции Семена Чиркова транспарант и вовсе был без слов – на нем красовался смайлик, а на обратной стороне была надпись «Досмотри себя сам». К слову, перед началом шествия сотрудники правоохранительных органов обошли всех участников, чтобы сфотографировать плакаты, но ни к кому из монстрантов претензий не высказали.

В целом акция прошла мирно, хотя некоторые участники признавались, что им было страшновато ехать на окраину города. Жители Вторчермета действительно с интересом наблюдали за странным шествием. Некоторые из них даже встречали толпу одобрительными выкриками, но замолкали при виде полицейских.

Как прошла пятая «Монстрация» в Екатеринбурге – смотрите в ближайшее время на нашем канале.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук, Антон Отман

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