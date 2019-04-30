1 мая центр Екатеринбурга будет закрыт для транспорта до 15:30, продажу алкоголя запретят

Движение всех видов транспорта будет закрыто завтра в центре Екатеринбурга для проведения праздничных мероприятий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, движение транспорта и его парковка будут запрещены с 6 утра до 15:30 на улице Пушкина от проспекта Ленина до Малышева; на проспекте Ленина от Карла Либкнехта до Хохрякова; на улице Бориса Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта; на улице 8 Марта от Бориса Ельцина до Малышева; на Толмачева от переулка Почтового до проспекта Ленина. На площади 1905 года и у здания по адресу: Антона Валека, 12, парковку закроют уже сегодня в полночь.

Магазинам, расположенным в границах проспекта Ленина – улиц Карла Либкнехта – Малышева – Хохрякова, запрещено продавать алкоголь за два часа до начала, во время проведения и в течение часа после проведения праздничных демонстраций и митингов.

Напомним, построение участников первомайской колонны профсоюзов начнется в 09:00 на улице Пушкина. Согласно схеме размещения, в первых рядах будут идти знаменосцы и спортсмены, за ними – оркестр и первые лица области. Следом пойдут представители областной федерации профсоюзов, ОНФ и «Единой России», а дальше остальные участники. Отметим, что расположение колонн официального Первомая не меняется из года в год. Закончится шествие торжественным митингом на площади 1905 года у памятника Ленину. Ожидается от 20 до 25 тысяч участников.

В 11:00 на площадь 1905 года от Главпочтамта выдвинется шествие коммунистов, которые обещают собрать на Первомай более тысячи человек. Следом в 12 часов пойдет колонна «Справедливой России», заявлено 500 участников. ЛДПР устроит праздничный митинг на Октябрьской площади. В 15:00 на Вторчермете состоится традиционная «Монстрация».

Екатеринбург, служба информации

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