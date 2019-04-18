На Первомай-2019 профсоюзы будут требовать «справедливую экономику»

Свердловская федерация профсоюзов начала активную подготовку к первомайскому шествию. Основным лозунгом праздничной акции в этом году станет «За справедливую экономику в интересах человека труда!», сообщили в пресс-службе организации.

Зампредседателя ФПСО Алексей Киселев рекомендовал всем отраслевым профсоюзам подготовить транспаранты, согласующиеся с главным лозунгом, а также определить ответственного за построение в колонне. Кураторы должны пройти инструктаж в полиции и ГИБДД к 25 апреля.

Напомним, традиционное праздничное шествие свердловских профсоюзов состоится 1 мая, в День весны и труда. Построение участников начнется в 09:00 на улице Пушкина. Согласно схеме размещения, в первых рядах будут идти знаменосцы и спортсмены, за ними – оркестр и первые лица области. Следом пойдут представители областной федерации профсоюзов, ОНФ и «Единой России», а дальше остальные участники. Отметим, что расположение колонн официального Первомая не меняется из года в год.

Закончится шествие торжественным митингом на площади 1905 года у памятника Ленину.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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