С советскими песнями и красными флагами: Екатеринбург отметил Первомай (ВИДЕО, ФОТО)

Около 10 тысяч человек вышло сегодня на первомайскую демонстрацию со стороны федерации профсоюзов и «Единой России».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», погода благоприятствовала, что самым лучшим образом сказалось на настроении участников демонстрации. Прямо в колонне люди веселились и пели песни, преимущественно старые, советские – «Взвейтесь кострами, синие ночи», «Катюша», «Свердловский вальс».

Песни Первомая

Обещанные спортивные пирамиды в духе 1930-х годов несколько разочаровали: все свелось к упражнениям нескольких девочек-гимнасток, которым, вероятно, было холодно на ветру. Губернатор Евгений Куйвашев, как обычно, вышел из ворот резиденции в 9-30. Его сопровождали сенатор Аркадий Чернецкий, первый вице-губернатор Владимир Тунгусов, секретарь СРО ЕР Виктор Шептий, другие депутаты. Позже к ним присоединился глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Глава города Евгений Ройзман на демонстрации так и не появился.

С трибуны у памятника Ленину губернатор заявил, что «держит колонну профсоюзов в руках», чем несколько рассмешил присутствующих. Общий смысл его речи остался неизменным – Евгений Куйвашев сообщил, что сегодня мы «чествуем всех, кто своим трудом, талантом и волей способствует развитию нашей великой страны, повышению качества жизни людей».

После провластных движений на площадь вышли коммунисты – около 500 человек.

Они пленили наблюдателей тем, что вывели впереди себя очаровательных девушек-барабанщиц.

За ними на площади выступили региональные отделения СР и ЛДПР. Каждая из партий смогла вывести на демонстрацию несколько сотен человек.

Первомай от основателей

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 01.05.18

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