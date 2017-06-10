Бороться на выборах губернатора от уральских коммунистов будет московский банкир Парфенов

Свердловское отделение КПРФ определилось со своим кандидатом в губернаторы.

Как сообщил NDNews.ru источник в партии, делегаты конференции только что поддержали кандидатуру москвича Алексея Парфенова, который в прошлом году баллотировался в депутаты Госдумы от КПРФ по Каменск-Уральскому округу, но проиграл единороссу Льву Ковпаку.

За Парфенова сегодня проголосовали 59 партийцев, 6 – против. Других фамилий в бюллетене не было.

Выбор руководства КПРФ изначально смущал наблюдателей: члена совета директоров ПАО «Плюс Банк» Парфенова на Урале попросту никто не знает. Первый секретарь свердловского отделения КПРФ, депутат заксоАлександр Ивачев, не проходит возрастной фильтр: губернатору должно быть на момент избрания не меньше 30 лет, а Ивачеву – только 29. Другой депутат заксо от КПРФ, Вячеслав Вегнер, подходит по возрасту, но не устраивает центральное руководство партии своей близостью к свердловскому вице-губернатору Владимиру Тунгусову. Отметим, что он даже не счел нужным присутствовать на сегодняшней конференции. Ветеран партии, депутат Госдумы от КПРФ на протяжении пяти парламентских созывов, Николай Езерский, делать резких движений не пожелал сам.

Добавим, что, по данным некоторых СМИ, в четверг на собрании екатеринбургских коммунистов звучало предложение выдвинуть кандидатом от КПРФ представителя движения «Дети войны» Римму Скоморохову, но поддержали его немногие. Однако после того, как информация просочилась в прессу, руководство отделения решило сделать сегодняшнюю конференцию закрытой для журналистов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.06.17

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