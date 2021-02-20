Спецпроект «Нового Дня». Партии, которые мы выбираем (РЕТРОСПЕКТИВА)

Часть 1. «Единая Россия»: от новичка до «олигарха, захватившего область».

Всего через несколько месяцев начнется кампания по выборам депутатов Госдумы и свердловского заксобрания. Редакция РИА «Новый День» решила напомнить читателям об истории политических партий, которые непременно будут в ней участвовать. И начнем мы с «Единой России», которая еще 19 лет назад не была партией власти.

Итак, ЕР была образована 1 декабря 2001 года, когда объединились движение «Единство», избирательные блоки «Отечество – Вся Россия» (образованный в свою очередь из движений «Отечество» и «Вся Россия») и «Наш дом – Россия». Минимальный членский взнос в новую партию тогда был 10 рублей (об этом заявил 3 декабря на пресс-конференции в Екатеринбурге уполномоченный по созданию Свердловского регионального отделения ЕР Валерий Язев). В конце декабря из Москвы пришли указания, что в состав избирательного блока «Единой России» могут войти только «Единство», «Отечество» и «Вся Россия». Участие других движений, в частности, росселевского «Преображения Урала», в объединенной структуре не предусмотрено.

Основным претендентом на пост руководителя реготделения «Единой России» был тогда лидер избирательного блока «Единство и Отечество», гендиректор НТМК Сергей Носов. Но своенравный промышленник заявил, что согласится занять руководящий пост только в том случае, если от него не потребуют оставить завод. Ему пошли навстречу, и 28 февраля 2002 года Носов стал первым в истории лидером свердловских единороссов. Его заместителями стали спикер ЕГД Яков Силин, руководитель предприятия «Финпромко» Анатолий Павлов и член Центральной ревизионной комиссии партии «Единство» Владимир Машков. Свердловская ячейка «Единой России» стала первым региональным отделением партии.

В сентябре 2002 года Сергей Носов в составе делегации топ-менеджеров крупнейших предприятий страны встретился с президентом Владимиром Путиным. При этом около 30 минут президент беседовал только с Носовым. В ходе разговора обсуждались деятельность НТМК и экономическая программа «Единой России». 27 декабря Сергей Носов от лица партии поздравил свердловчан с Новым годом. По его словам, 2002-й стал для россиян годом испытания на прочность. «Как ни парадоксально, именно испытания показали способность нации к единению», – отметил он.

В марте 2003 года визит в Екатеринбург делегации руководства ЕР завершился сенсацией. Член генсовета партии скандальный депутат Владислав Резник заявил, что между единороссами и главой Свердловской области Эдуардом Росселем достигнута договоренность о поддержке его на губернаторских выборах. До этого единороссы были непримиримыми оппонентами Росселя и активно готовили своего кандидата в губернаторы – Сергея Носова. Но в силу каких-то договоренностей последний отказался от губернаторских амбиций. Не вошел Носов и в первую тройку списка ЕР на выборах в Госдуму. Зато в нее попали те же Эдуард Россель, заместитель председателя фракции «Единство» в Госдуме Владислав Резник и руководитель МКС «Единой России» по УрФО Валерий Язев.

На выборах в ГД в декабре 2003 года второе место по Свердловской области получила ЛДПР с результатом 14% голосов. Сергей Носов, говоря о результатах в Тагиле, прокомментировал это так: «Как говорит наш мэр (Николай Диденко, – прим. ред.), у нас каждый шестой сидел, а каждый пятый его охранял. Поэтому и был такой настрой».

Возможно, это и было одной из причин, по которой Москва решила сменить главного свердловского единоросса. В начале апреля 2004 года пришла установка: поддержать на отчетно-перевыборной конференции кандидатуру председателя областного правительства Алексея Воробьева.

А 21 апреля состоялось первое заседание Свердловской областной думы нового созыва, на котором депутат Геннадий Тверитинов произнес пророческие слова: «Сейчас в России появился новый олигарх – «Единая Россия». Происходит ее активное сращивание с законодательной и исполнительной властью, – сообщил депутат. – Решения, которые касаются жизни Свердловской области, будут приниматься не здесь, в этом зале, а в политсовете «Единой России».

Вскоре в областной думе сформировались четыре фракции. Самой многочисленной ожидаемо стала фракция ЕР – девять депутатов. В нее вошли Анатолий Мальцев, Галина Артемьева, Николай Воронин, Виктор Бабенко, Татьяна Вахрушева, Асхать Масаев, Владимир Машков, Владимир Терешков и Наиль Шаймарданов. Депутатская группа «За родной Урал» включала семь человек: это Александр Бухгамер, Элла Воробьева, Константин Карякин, Сергей Лазарев, Вера Соколкина, Евгения Талашкина и Банзаракца Чойнзонов. Во фракцию КПРФ вошли четверо: Владимир Кадочников, Борис Змеев, Валерий Новоселов, Вячеслав Тепляков, и в группу «Единство и Отечество» – трое: Илья Борзенков, Сергей Архипов и Евгений Порунов. Вне фракций и депутатских групп остались пять депутатов. Это были избранные от ЛДПР Владимир Таскаев и Георгий Перский, представитель «Партии возрождения России» Андрей Рожков, лидер блока «Союз бюджетников Урала» Александр Бурков и представитель «Партии пенсионеров» Геннадий Тверитинов.

Уже в июле 2004 стало заметно, что «Единая Россия» действительно превращается в партию власти. В один день партбилеты получили мэр Каменска-Уральского Виктор Якимов, Серова – Владимир Анисимов (оба сейчас – действующие депутаты заксо, – прим. ред.), Качканара – Анатолий Калугин, глава Дегтярска Валерий Трофимов, Тавды – Александр Соловьев и руководитель Красноуфимского района Павел Лосев. В ряды «Единой России» также вступил депутат ППЗС Виктор Шептий. А еще через несколько дней лидер свердловского отделения ЕР Алексей Воробьев поддержал инициативу введения испытательного срока для желающих влиться в партийные ряды. «У нас пока нет испытательного срока для желающих вступить в «Единую Россию», но я ничего плохого не вижу в том, чтобы он появился, – заявил Воробьев. – А то к правящей партии во все времена прилипалы прилипают».

25 октября 2004 года, накануне визита к президенту, в «Единую Россию» наконец вступил свердловский губернатор Эдуард Россель. «Я принял решение вступить в партию «Единая Россия» потому что поддерживаю нашего президента и всегда поддерживал партийное строительство. «Единая Россия» – партия, которая соответствует требованиям времени», – сказал губернатор. К 1 декабря, трехлетию партии, ячейка ЕР на Среднем Урале объединила 25 тысяч человек.

2 декабря 2005 года губернатор Эдуард Россель подписал указ о назначении членов областного правительства. Проанализировав его состав, наблюдатели обнаружили, что на 62% оно состоит из единороссов – так в регионе появилось первое после ликвидации КПСС партийное правительство. А в областной думе в то же время исчезли депутатские группы «За родной Урал» и «Единство и Отечество»: их поглотила «Единая Россия».

Полная побед жизнь свердловских единороссов закончилась в 2007 году. 20 июня Алексей Воробьев написал заявление об отставке с поста секретаря политсовета СРО ЕР. В том же году он покинул областное правительство. Причины называли разные – от давления из Москвы до проблем со здоровьем. Врио секретаря был назначен руководитель регионального исполкома ЕР Леонид Рапопорт, но уже в декабре его сменил глава администрации губернатора Александр Левин.

Правда, и он руководил отделением недолго. В октябре 2008 года во время выборов мэра Нижнего Тагила победила самовыдвиженка Валентина Исаева с лозунгом «Городу нужна мама!». Кандидат от ЕР занял только третье место. А в ноябре стало известно, что Левин покидает свой партийный пост. И.о. секретаря назначили лидера фракции ЕР в ППЗС Виктора Шептия. Немалую роль в этом сыграл тогдашний председатель Уральского МКС партии «Единая Россия» Игорь Баринов, старый знакомый Шептия. От приставки «и.о.» Шептий избавился в феврале 2009 года. За эти несколько месяцев произошло эпохальное событие – Эдуард Россель ушел с поста губернатора.

В январе 2009 года в рамках укрепления партийной дисциплины Шептий начал планомерную, но по-военному жесткую (до депутатства он возглавлял спецназ свердловского УФСБ) кадровую ротацию в политсовете СРО. Однако росселевские единороссы, строившие свои карьерные планы, ориентируясь исключительно на губернаторскую администрацию, продолжали заниматься «ползучим саботажем» решений ЕР, действуя под лозунгом «Партии уходят и приходят, а Россель остается». Тем сильнее для фронды оказался октябрьский удар, когда российский президент не пролонгировал полномочия Росселя, а назначил на пост свердловского губернатора Александра Мишарина.

Виктор Шептий покинул пост секретаря СРО ЕР 22 марта 2010 года после более чем скромных результатов выборов в облдуму и органы МСУ. Он напомнил однопартийцам, что в феврале прошлого года был единогласно избран секретарем СРО ЕР. «В тот же день по офицерской традиции я написал заявление об уходе без числа и без подписи», – сообщил Шептий, добавив, что пришло время воспользоваться этим заявлением. «Необходимо нести ответственность за результаты, которых добивается партия, и президиум генсовета «Единой России» должен дать оценку мне как секретарю регионального отделения», – заявил Шептий. Его место заняла Елена Чечунова.

Однако не прошло и трех лет, как Шептий сменил Чечунову. Произошло это буднично и без интриг в 2012 году. Переизбранию предшествовал спич губернатора Евгения Куйвашева в его поддержку. В кулуарах объясняли: «расстрельная» должность секретаря никому не нужна – впереди большие выборы. Потому-то ошибки и провалы никого не волновали: лишь бы претендент соглашался работать.

Региональное отделение «Единой России» Виктор Шептий возглавляет до сих пор.

Продолжение следует

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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