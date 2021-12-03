Губернатор Куйвашев сменил Шептия на посту руководителя свердловских «медведей»

Губернатор Евгений Куйвашев стал временно исполняющим обязанности секретаря Свердловского отделения партии «Единая Россия».

Как сообщает пресс-служба партии, кандидатуру Куйвашева на пост руководителя единороссов региона предложил сегодня президиуму генсовета ЕР председатель партии Дмитрий Медведев. Аналогичное предложение он сделал еще по 11 губернаторам.

Опыт губернаторов как руководителей, которые глубоко знают проблемы региона, важен и востребован на посту временно исполняющих обязанности глав региональных отделений «Единой России», заявил Медведев на встрече с кандидатами, которая прошла в режиме ВКС.

«Вы принимаете на себя не только государственную ответственность, но и партийную. Во всех партийных структурах от высшего и генерального совета, центрального исполкома до региональных организаций происходит большая кадровая ротация, это совершенно нормально, партия должна обновляться, должны приходить молодые люди», – сказал он.

Главы регионов будут наделены полномочиями секретарей на региональных конференциях, которые пройдут в конце этого и начале следующего года.

Как уже сообщал «Новый День», до сегодняшнего дня в течение 12 лет Свердловским отделением ЕР руководил вице-спикер областного заксобрания Виктор Шептий.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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