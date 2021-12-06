«Странное решение»: кресло главного единоросса не добавит Куйвашеву любви избирателей

В конце прошлой недели губернатор Евгений Куйвашев возглавил свердловское региональное отделение партии «Единая Россия» (пока в статусе врио). «Новый День» задал политологам вопрос: как это может повлиять на ход предстоящих губернаторских выборов? По мнению экспертов, поддержки населения Куйвашеву новый статус не добавит, но даст дополнительные инструменты в виде партийных ресурсов. Однако многое будет зависеть от социально-экономической ситуации в регионе накануне выборов.

При этом политолог Сергей Мошкин отмечает, что, с его точки зрения, решение о назначении Куйвашева врио секретаря СРО ЕР – довольно странное. «На мой взгляд, администратору лучше быть свободным от таких оков, – считает он. – Дополнительных очков в виде голосов на выборах это ему не принесет. В качестве губернатора ему надо работать со всем населением, а не только с партией и ее сторонниками. Одно дело – когда он шел «паровозом» в партийных списках, и совсем другое – занять кресло партийного руководителя». Тем не менее, шансы выиграть губернаторские выборы у Куйвашева высокие. «Он выиграет, если за оставшиеся месяцы не случится ничего экстраординарного, особенно при существующей практике зачистки политического поля», – добавляет Мошкин, и поясняет: «Во время прошедшей кампании он уже начал играть в эту игру – стал олицетворять собой партию. И это повысило его известность на территории области».

Политолог Михаил Коробельников отмечает, что назначение губернаторов руководителями региональных отделений ЕР – общероссийская практика. Сейчас, вероятно, следует ждать от Куйвашева следующих шагов: первое – замена руководителей партийных ячеек, которые показали самые низкие результаты на прошедших выборах; второе – назначение на партийные посты в области людей, подконтрольных губернатору и его политическому аппарату. Все это поможет ему на выборах 2022 года с точки зрения поддержки власти. «А эффективность будет зависеть от трех факторов: будет ли на выборах реальная альтернатива Куйвашеву; как будет развиваться социально-экономическая ситуация в Свердловской области; как будет развиваться протестное движение», – отмечает Коробельников.

Как уже сообщал «Новый День», в пятницу, 3 декабря, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил президиуму генсовета кандидатуру Евгения Куйвашева на пост врио секретаря Свердловского отделения партии. Такое же предложение было сделано еще по 11 губернаторам. Окончательно главы регионов будут наделены полномочиями секретарей на региональных конференциях, которые пройдут в конце этого и начале следующего года. До этого дня в течение 12 лет Свердловским отделением ЕР руководил вице-спикер областного заксобрания Виктор Шептий.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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