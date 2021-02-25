«Новый День» продолжает вспоминать историю региональных отделений политических партий. Первая часть спецпроекта закончилась на том, что 1 декабря 2012 года Виктора Шептия во второй раз выбрали руководителем областного отделения ЕР. В поддержку Шептия выступил сам губернатор Куйвашев (он доверительно-демократически называл кандидата Виктором). Особо всем запомнились две фразы: «Балаболить не наш метод» и «Коней на переправе не меняют». Решение губернатора было достаточно закономерным: в 2013 году Екатеринбург ждали выборы мэра и городской думы.

На конференции 18 июля партийцы определяли, кого поддержать на выборах главы Екатеринбурга, и утверждали список кандидатов в депутаты гордумы. И только бывший губернатор Россель не удержался от критики: «Я уверен, что мы победим. Но прошлые выборы показали: «Единая Россия» загнила. Заметно по внешнему виду – это гордость, зазнайство, бронзовение… Что касается меня – я отдам все силы и свой опыт, чтобы мы победили». Претендентов на мэрство оказалось двое: вице-губернатор Яков Силин и малоизвестный Сергей Фомин. Последний был условной «альтернативой», которая в ходе тайного голосования отпала. Уже через несколько дней стал известен общий официальный список кандидатов в мэры, куда помимо прочих вошли довольно опасные для Силина соперники: Евгений Ройзман от «Гражданской платформы» и Александр Бурков от «Справедливой России».

Основным козырем команды ЕР в борьбе за Екатеринбург стала программа «Столица», обещавшая городу новые дорожные развязки, мосты и другие жизненно важные объекты. Куйвашев не упустил случая напомнить избирателям об этом. 6 сентября в пресс-центре штаба общественной поддержки «Единой России» глава региона заявил: «Если придет тот, которого я не поддерживаю, то, безусловно, нииииичего не будет: совершенно точно ни чемпионата мира, ни «Экспо», ни других программ. Должен быть понятный, грамотный, надежный, а самое главное – опытный человек. Я рисковать деньгами бюджетными не имею права», – подчеркнул губернатор.

Тем не менее, на выборах мэра «Единая Россия» потерпела поражение. Кандидат от «Гражданской платформы» Евгений Ройзман получил в итоге 33,31%, единоросс Яков Силин – 29,71%. Третье место занял Александр Бурков – он набрал 20,25%. На следующий день эксперты принялись гадать: кого накажут за этот провал – самого Куйвашева, Шептия или замглавы администрации губернатора Алексея Багарякова. Формально Багаряков не имел отношения к выборам мэра. Но без него все же не обошлось – когда в «желтом доме» поняли, что Силин «сливается» из-за безграмотной работы собственного штаба – решили привлечь Багарякова. В итоге за полторы недели до голосования тот стал лицом силинской кампании – самого кандидата просто боялись пускать на эфиры.

Уже 3 октября 2013 года Алексей Багаряков подал в отставку, формально – по собственному желанию. Но реальная причина, как говорили в кулуарах – его сделали «стрелочником». К концу 2013 года перезагрузка команды Евгения Куйвашева привела к тому, что ее покинули его ближайшие сподвижники. Это люди, которых весной 2012 года Куйвашев называл своим «ближним кругом» и уверял: их он не «сдаст» никогда. Прошло всего полтора года, и политика разомкнула недавний «круг доверия»: уволен замглавы администрации Алексей Багаряков, был понижен до вице-премьера Яков Силин, что лишило его доступа к «телу». В январе 2015 года «желтый дом» покинул другой замглавы администрации – отвечающий за персональный рейтинг Куйвашева – Илья Ананьев.

Однако Виктор Шептий на своем месте удержался. В апреле 2014 года он заявил «Новому Дню», что в свердловском отделении ЕР уже более 50 тыс. членов, более 2300 первичек. «Такой структуры нет ни у кого. Понятно, что она требует иногда перезагрузки. Сейчас мы запустили проект «Партийный призыв» – руководители и активные члены партии должны привести по одному человеку. Минимум по одному человеку», – добавил он.

Несмотря на глобальные планы «Единой России», 2014-й, 2015-й и первые месяцы 2016 года на Среднем Урале прошли почти без ее участия, зато под знаком информационной и аппаратной борьбы между городскими и областными властями. Но в преддверии новых выборов в заксо и Госдуму в регионе наконец-то зарыли топор войны: 19 мая 2016 года губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении «серого кардинала» Екатеринбурга Владимира Тунгусова руководителем собственной администрации. Эксперты были уверены: решение правильное и своевременное. Подтверждал это и сам Владимир Тунгусов. «Это сделано для того, чтобы изменились отношения между городом и областью, – заявил глава администрации губернатора ТК «41 канал». – Естественно, в позитивную сторону для жителей Екатеринбурга и области». «Как минимум, это – решение, – комментировал политолог Алексей Швайгерт. – Это событие можно оценить с нескольких сторон. С одной стороны, Куйвашев ведет сильную игру и переманивает из городской команды сильных политиков. С другой – это можно рассматривать как усиление города. Кто бы что ни говорил, но ключевой пост занял человек, которого много лет называют серым кардиналом, который пересидел двух губернаторов и, возможно, пересидит и третьего. С третьей – мы видим, что Кремль усадил враждующие стороны за стол переговоров и принудил к миру».

Результаты не заставили себя ждать: межэлитные конфликты утихли. На выборах в заксо и Госдуму осенью 2016 года «Единая Россия» набрала чуть больше 40% голосов избирателей, что примерно на 7% больше, чем в 2011 году. Добавим, после этих выборов Куйвашев изменил структуру областного правительства: упразднил пост председателя правительства, занимаемый Денисом Паслером (в котором, возможно, видел конкурента на предстоящих выборах главы региона). Владимир Тунгусов получил пост первого заместителя губернатора.

17 апреля 2017 года наконец-то завершилась затянувшаяся пауза по назначению Куйвашева врио свердловского губернатора. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ, что можно было считать благословлением на новый срок. Правда, когда стало известно, что Путин посетит выставку «Иннопром», свердловчане решили встретить его митингами и пикетами, чтобы напомнить о своих проблемах. Областные власти уговорили их подождать, но встреча с Путиным все равно была омрачена: Куйвашеву пришлось выслушать от президента рассказ о задержке зарплаты на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий. Глава государства заявил: «Надо понять: если это так, то откуда такая «борзота», такое хамство по отношению к людям. Вы и сами на это посмотрите, но думаю, что, может быть, этого будет недостаточно, я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру разобраться», – сказал президент, что явно не добавило Куйвашеву уверенности в себе.

Вскоре после окончания выдвижения кандидатов в губернаторы федеральный политолог Евгений Минченко заявил, что кампания измельчала: «Всегда были гладиаторскими боями, а теперь их демонстративно заменяют на шутовской рестлинг. Публика жаждет крови на песке, а не клюквенного сока. И тот, поди, стырят по дороге». Как и ожидалось, на выборах победил Куйвашев, набрав 62,16% голосов, но явка оказалась низкой – 37,33%.

Вскоре после этого власти начали готовиться к выборам президента, назначенным на март 2018 года. Владимир Путин пошел на эти выборы самовыдвиженцем, так что его предвыборный штаб в Екатеринбурге возглавили беспартийные граждане: председатель Свердловской областной организации ветеранов Юрий Судаков, советник ректора УрГЭУ Сергей Воронин, «фронтовичка» Жанна Рябцева и общественница Анастасия Немец. Явка избирателей в Екатеринбурге составила порядка 60%, при этом за Владимира Путина проголосовало более 70%. В целом по области явка была несколько выше – 62,35%, за Путина отдали свои голоса 74,60% избирателей.

Результат оказался вполне достойным. Казалось, в области все спокойно, но весной 2018 года зарытый было топор войны снова откопан. Начались праймериз ЕР по отбору кандидатов в гордуму Екатеринбурга, и Владимир Тунгусов захотел увидеть в депутатских креслах знакомые лица. Получив свою порцию похвалы за проведенные выборы президента в АП, «серый кардинал» решил сыграть на опережение и подготовил свой список «победителей праймериз «Единой России», но оказалось, что он не согласован с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. По некоторой информации, что когда Владимир Тунгусов пригласил представителей данного списка на встречу в резиденцию губернатора, Куйвашев находился в очередной загранкомандировке и про «свой-тунгусовский» список вообще ничего не знал.

После майских праздников несколько единороссов созвали пресс-конференцию и выступили с обличительными речами в адрес Тунгусова, «пытающегося узурпировать власть в «Единой России». «Мы написали обращение о дестабилизации внутренней политики, адресованное руководителю администрации президента РФ Антону Вайно и его первому заместителю Сергею Кириенко. Наше письмо было принято в аппарате, и нам пообещали рассмотреть его за один день, хотя обычный порядок предусматривает три дня», – отметил представитель группы активистов депутат ЕГД Анатолий Шарапов.

В начале сентября 2018 года, всего за несколько дней до выборов в ЕГД, случилось сенсационное событие: губернатор Евгений Куйвашев отправил в отставку Владимира Тунгусова. Большинство политологов сошлось в том, что решение было ожидаемым. «Все лето он терял контроль за городом. Хотел оставить контроль за депутатским корпусом. Но этого не вышло, не получилось. Эта отставка – логическое завершение многолетнего конфликта и достаточно новая серьезная страница в политической жизни города. То, чего не удавалось сделать предыдущим губернаторам, нынешнему на шестом году удалось», – резюмировал политолог Сергей Мошкин.

После выборов депутатов ЕГД впервые в истории было изменено место вручения мандатов. «Прежде церемония проходила в Камерном театре. Но в этом, с учетом того, чей он, мы договорились о проведении этого мероприятия в цокольном этаже здания областного правительства», – пояснил председатель горизбиркома Илья Захаров. Напомним, учредителем Камерного театра является управление культуры администрации Екатеринбурга. Таким образом, первая же строка истории нового созыва гордумы была связана с новым противостоянием города и области.

На первом же заседании новый состав гордумы единогласно поддержал избрание главой города вице-губернатора Александра Высокинского, поддержанного Евгением Куйвашевым и конкурсной комиссией. Еще один кандидат, бывший первый зам Александра Якоба и протеже Тунгусова, Алексей Кожемяко, даже не попал в шорт-лист.

Политические события в Екатеринбурге последних двух лет уже мало были связаны собственно с партией «Единая Россия». В конце 2020 года Евгений Куйвашев, не встретив никакого сопротивления ни со стороны заксобрания, ни со стороны фракции ЕР, провел рокировку в городской и областной администрации. Утром в понедельник 21 декабря тогда еще мэр Александр Высокинский назначил бывшего первого заместителя губернатора Алексея Орлова своим первым замом. В тот же день Евгений Куйвашев предложил Александру Высокинскому пост первого заместителя губернатора. Во вторник, 22 декабря, городская дума приняла отставку Высокинского с поста мэра, а новоиспеченный первый замглавы Екатеринбурга Алексей Орлов стал исполняющим обязанности мэра. Был объявлен конкурс на замещение поста мэра, который Орлов благополучно выиграл 9 февраля.

Однако уже в ближайшие недели стоит ждать нового оживления партийной жизни. Как рассказал «Новому Дню» источник в «Единой России», в отделении давно ждут из Москвы правил, по которым пройдут праймериз в заксо и Госдуму. Пока же предположительно известна только первая тройка ЕР: Евгений Куйвашев, Павел Крашенинников и пилот, герой России Дамир Юсупов. Также о своем желании пойти на праймериз в Госдуму заявил вице-губернатор Сергей Бидонько.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/716940.html

Екатеринбург, Елена Владимирова

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