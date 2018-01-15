В список доверенных лиц кандидата Путина вошли четыре свердловчанина

В список доверенных лиц кандидата на пост президента РФ Владимира Путина вошли четыре жителя Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это председатель Свердловской областной организации ветеранов Юрий Судаков, советник ректора УрГЭУ Сергей Воронин, «фронтовичка» Жанна Рябцева и общественница Анастасия Немец.

Кроме того, в списке доверенных лиц значится профессор медицины из Томска Евгений Чойнзонов. По некоторым данным, он – родной брат бывшего председателя бюджетного комитета Свердловской областной думы Банзаракцы Чойнзонова.

Всего в пятницу ЦИК РФ зарегистрировала 259 доверенных лиц Владимира Путина. Среди них – врачи, ученые, общественники и телезвезды. В частности, в список попали певица Полина Гагарина, певец Лев Лещенко, композитор Игорь Крутой, телеведущие Леонид Якубович и Александр Масляков, танцор Николай Цискаридзе, кинорежиссеры Владимир Хотиненко и Карен Шахназаров.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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